1:6 - RW Ahlen geht am Rhein über die Wupper

Eine Revanche sollte es werden. Herauskam die nächste Pleite. Denn nach dem 2:6 im Hinspiel wollte sich RW Ahlen in Köln besser präsentieren.. Das klappte so rein gar nicht. Auch diesmal gab es sechs Gegentore.

Da wollte man am liebsten nicht mehr hinsehen: Sebastian Mai, dem mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 immerhin

Ein Satz mit x - das war wohl nix. Nur drei Tage nach dem überraschenden und doch so verdienten 2:0-Erfolg über Spitzenreiter RW Essen kam RW Ahlen bei der U21 des 1. FC Köln ganz gehörig unter die Räder. 1:6 – in Worten eins zu sechs – hieß es am Ende vor rund 450 Zuschauer im direkt neben dem Geißbockheim gelegenen Franz-Kremer-Stadion aus Ahlener Sicht.