3:0 in Neuwied – der USC Münster löst seine Pflichtaufgabe

Der USC Münster hat sich beim VC Neuwied schadlos gehalten. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft beim Aufsteiger mit 3:0 (25:18, 25:20, 25:22) und zeigte dabei über weite Strecken eine solide Leistung. Erst in Satz drei drohte Ungemach – aber dann ging bei einem hohen Rückstand Meghan Barthel an die Aufschlaglinie und führte ihr Team noch zum Satzgewinn.

Zwei Sätze lang gestaltete der USC Münster seinen Auswärtsauftritt beim VC Neuwied souverän, geriet erst im dritten Abschnitt in Probleme. Diese aber schüttelte der Volleyball-Bundesligist noch rechtzeitig ab und löste im Rennen um einen Playoff-Platz mit dem 3:0 (25:18, 25:20, 25:22) seine Pflichtaufgabe. „Es war bei uns am Ende ein Auf und Ab. Wir hatten so ein Spiel gegen eine kampfbetonte Mannschaft erwartet. Mit den drei Punkten bin ich am Ende zufrieden“, sagte Trainer Lisa Thomsen.

Aufstellungsmäßig gab es diesmal keine Überraschung. Mia Kirchhoff agierte wie gegen Potsdam als Diagonalangreiferin, Ines Bathen übernahm erneut den Posten als Libera. Einzige Änderung: Für Maya Sendner, die wie Erika Kildau wegen einer Corona-Infektion fehlte, kehrte Barbara Wezorke zurück in den Mittelblock – und spielte nach ihrer Augenverletzung mit einer Schutzbrille. Thomsens Startformation verrichtete ganz unaufgeregt ihre Arbeit, übernahm nach zunächst wechselnden Führungen ab dem 9:9 die Initiative. Wezorke stellte mit zwei Aufschlagpunkten – oft suchte der USC in Satz eins Neuwieds Amerikanerin Taylor Rae Slover – auf 14:10. Ein erstes Polster, das noch mehr Ruhe verlieh und das stetig größer wurde. Kirchhoff und Maria Schlegel besorgten die Punkte zum 21:15 und 22:15, wenig später beendeten Marta Hurst und Juliane Schröder im Doppelblock den ersten Durchgang.

Dukic mit Kurz-Comeback, Wezorke stark

Das sah gut aus, alles ging seinen geregelten Gang. Münster spielte grundsolide, hatte das Schlusslicht im Griff. Doch der Aufsteiger, der bislang erst einen Punkt gewinnen konnte, steigerte sich und gestaltete das Geschehen so länger offen. Ab dem 11:11, das Sara Dukic bei ihrem Kurz-Comeback nach dem Innenbandriss im Knie mit einem Servicewinner besorgt hatte, hielten beide Teams ihr Side-Out. Stets legte Neuwied vor, stets glich der USC aus. Für den Führungswechsel waren dann Alexandra Stein und Wezorke (16:17 auf 18:17) verantwortlich. Münster war im Vorteil – und nutzte diesen. Die stark spielende Wezorke, sowie je zweimal Kirchhoff und Schröder machten den Deckel auf Satz zwei.

Mia Kirchhoff verwandelt Matchball

Münster hatte es in beiden Abschnitten geschafft, die Spannung in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums gering zu halten. Das aber änderte sich nach dem zweiten Seitenwechsel. Der USC erwischte einen Fehlstart (3:7), erlaubte sich nun mehr Nachlässigkeiten inklusive eines Aufstellungsfehlers. Das Spiel der Unabhängigen wurde unruhiger und unrunder, die nötige Leichtigkeit einer 2:0-Satzführung war nicht zu sehen. Beim Stand von 13:19 drohte ein vierter Satz, gegen den aber Meghan Barthel etwas einzuwenden hatte. Mit der Zuspielerin am Aufschlag startete Münster seine Aufholjagd, legte – auch mit Unterstützung der nun wieder fehlerhafteren Gastgeberinnen – einen 9:0-Lauf hin. Und als Wezorke nach starker Bathen-Annahme zwei Matchbälle geholt hatte, nutzte Kirchhoff nach 80 Minuten gleich den ersten. Durchatmen, drei Punkte mitnehmen – und ab nach Hause.