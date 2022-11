3:1 auf Schalke – Preußen Münster baut seinen Vorsprung aus

Foto:

Wieder kam Shaibou Oubeyapwa erst als Joker ins Spiel, wieder erfüllte er seinen Auftrag optimal.



Ist es auch eine schöne Aufgabe, der Premium-Joker zu sein?

Oubeyapwa: Gerrit Wegkamp macht die Dinger halt gerade rein, das ist für mich dann dankbar. Da freue mich dann auch so, als wenn ich das Tor selbst geschossen habe. Er ist ein Stürmer, der die Bälle in der Box blind verwandelt, wenn man ihn perfekt bedient. Wenn nach einer guten Vorlage das Endprodukt nicht stimmt, bringt es ja auch nichts. Deshalb bin ich umso glücklicher.



Sind die Verteidiger manchmal schon müde, wenn Sie reinkommen?



Oubeyapwa: Das nicht, wir haben aber einfach die Körner, um dieses Pensum zu gehen – die Gegner vielleicht nicht. Da kommen oft am Ende noch Tore von uns. Und das spricht für die Fitness der Mannschaft.



War’s ein Bigpoint?

Oubeyapwa: Definitiv. Schalke spielt eine sehr gute Saison, das haben wir in der ersten Halbzeit gesehen. War schon wichtig zu gewinnen. Aber es war auch nur ein Spiel.