„45 Minuten gegen Schalke? Kein Problem!“

Heute Abend mögen sie ja beim Traditionsspiel RW Ahlens alle Helden und Legenden sein. Aber nur einer ist Hauptperson und Geburtstagskind: Musemestre Bamba wird heute 50 Jahre jung, und ihm zu Ehren findet das Spektakel überhaupterst statt.

Schon Vorfreude?

Musemestre Bamba: Aber wie, aber wie ...

Ein Geburtstagsfest mit rund tausend Gästen hatten sie auch noch nicht, oder?

Bamba: So groß gefeiert hab ich tatsächlich nie. Das ist genial. Echt klasse, dass Joachim Krug (RWA-Manager, die Red.) mich mit dieser Idee überrascht hat. Ich hätte nie erwartet, dass sich alle so viel Mühe um mich machen.

Sind ja alles große Namen. Auf wen freuen Sie sich besonders?

Bamba: Nee, das sag ich nicht, nachher ist einer sauer. Aber es stimmt: Ich freue mich wie dolle, alle meine Kumpels wiederzusehen, wir hatten eine verdammt gute Zeit zusammen.

Woran erinnern Sie sich am liebsten?

Unvergessen – das 4:3 gegen Klopp

Bamba: Klar, der Aufstieg 2000 war der Hammer, das werde ich niemals vergessen. ich wohne ja noch in Ahlen, ich werde immer noch auf der Straße angesprochen, und dann reden alle gerne mit mir über die Vergangenheit. Und spontan fällt mir das unvergessliche 4:3 über Jürgen Klopps FSV Mainz ein. Das war, glaube ich, 2003. Da haben wir gegen den Topfavoriten in der Schlussminute nach einem 2:3-Rückstand noch gewonnen. Das war unglaublich!

Zu diesem Zeitpunkt waren Sie schon längst etabliert im Kader. Wie war denn Ihr Beginn in Deutschland?

Bamba: Als ich nach Deutschland kam, hatte ich ja schon in meiner Heimat Kongo und danach in der Türkei gespielt. Dann in Marl und Hüls. Ich gebe zu, es war nicht leicht als Schwarzer, dazu kamen die Probleme mit der Sprache. Aber dannhat mich 1996 Joachim Krug nach Ahlen geholt. Tja, und jetzt holt er mich nach all den Jahren wieder zu meinem 50. Geburtstag auf den Platz zurück. (lacht) Das ist doch Leben, oder?

Jetzt aber ehrlich: Sie waren mal der Flankengott in Ahlen, haben die offensiven Außenbahnen beackert, dass kein Auge trocken blieb. Heute aber sind Sie 50 Jahre jung, wie lange wird am Abend die Kraft gegen Schalkes Alte Herrenreichen?

Zweimal pro Woche wird gekickt

Bamba: Da machen Sie sich mal keine Sorgen! Ich spiele immer noch zweimal die Woche Fußball. Einmal mit den Oldies von Vorwärts Ahlen und dann mit den alten Freunden von TuS Ahlen. Ja, man muss sich schon am Laufen halten. (zögert) Na gut,vielleicht nicht mehr so fit wie früher. Aber 45 Minuten gegen Schalke? Kein Problem!

Nach Ihrer aktiven Karriere waren Sie erst als Spieler erfolgreich beim SC Roland, dann waren Sie dort Co-Trainer. Ist es denn schon vorbei mit der Fußball-Karriere?

Bamba: Zum einen hab ich meinen Job bei LR, wo ich mit unserem ehemaligen Kapitän Manni Wagner zusammenarbeite. Dann kümmere ich mich um meine Kinder. Nicht um Vanessa, die ist mit 21 Jahren schon groß, aber um Samuel und Emanuel.

Die beide eine Karriere bei Borussia Dortmund anstreben.

Bamba: Genau. Emanuel ist 14 und spielt beim BVB in der C-Jugend. Samuel ist A-Jugend und kann am Mittwochabend leider nicht kommen, weil er mit der Jugendnationalmannschaft unterwegs ist. Schade, aber das macht einen ja auch stolz.

Also fehlt die Zeit?

Interesse am Trainerjob

Bamba: Ich würde gern wieder als Trainer einsteigen, auch hier im Kreis. Aber warten wir mal noch zwei Jahre, bis die Kleinen aus dem Gröbsten raus sind.

Oder es geht dann zurück in den Kongo?

Bamba: Da wohnen meine Mutter und zwei Schwestern, wir telefonieren immer noch fast jeden Tag. Ich bin zwar Deutscher und glücklich hier, aber wer weiß, was die Zukunft bringt ...

Immerhin wissen wir, dass Sie heute wieder über Außen gegen Schalke stürmen.

Bamba: Nein, nichts ist sicher. (lacht). Ich sag mal so: Ich spiele da, wo mich der Trainer hinstellt.