73:70 – Die WWU Baskets feiern bei den BSW Sixers Sieg in letzter Minute

Die WWU Baskets Münster sind in der 2. Bundesliga Pro B weiter nicht zu packen. Wie schon im Hinspiel waren die BSW Sixers am Mittwochabend in der Nachholpartie nahe am Sieg, führten in der Schlussminute noch. Doch am Ende gewannen die Schützlinge von Trainer Björn Harmsen mit 73:70 (38:30) und bauten damit ihre Serie aus.

Die Ballsporthalle in Sandersdorf wäre für die WWU Baskets Münster beinahe zur Stolperfalle geworden. Doch dank der fünf Zähler von Ryan Richmond in den letzten 44 Sekunden wendete der Spitzenreiter der 2. Bundesliga Pro B im 15. Spiel die erste Saisonniederlage ab und gewann mit 73:70 (38:30) bei den BSW Sixers. „Das war ein hart umkämpftes Spiel. Aber wir haben am Ende Moral bewiesen und super gekämpft“, sagte Trainer Björn Harmsen.

Der Coach hatte zunächst seinen Kapitän Thomas Reuter, Stefan Weß, Adam Touray sowie Jasper Günther und Richmond auf das Feld geschickt – und lag mit seiner Auswahl richtig. Hellwach präsentierte sich dieses Quintett, nach Dreiern von Weß und Günther sowie Richmonds Korberfolg stand es nach 2:04 Minuten 8:0. Eine klare Ansage an den Gastgeber, der dann langsam in Tritt kam. Begünstigt durch Münsters frühe Foulbelastung, Oliver Pahnke schickte nach 6:27 Minuten mit dem siebten mannschaftlichen Vergehen Lukas Kazlauskas an die Linie. Der traf zum 11:13, bis zum Viertelende (17:19 aus BSW-Sicht) erzielten die Sandersdorfer zehn Zähler per Freiwurf.

Viele Fouls, viele Turnovers

Als eines der „schwersten Spiele bislang“ hatte Harmsen das Duell der Hinserie bezeichnet und hatte daher eine schwierige Aufgabe prognostiziert. Und die war es auch: Münster fand offensiv nur schwer in den Rhythmus, bewegte den Ball gegen die bissige Zonenverteidigung nicht schnell, nicht gut genug. Dazu leistete sich der Gast neben den 13 Fouls bis zur Pause auch sieben Ballverluste. Nur gut, dass auch der Tabellensiebte auf stattliche 14 Turnovers kam und sich die Baskets auf die Bandbreite ihrer Schützen verlassen können. Binnen 21 Sekunden waren Günther und Andrew Onwuegbuzie aus der Distanz erfolgreich, stellten auf 35:29 (17.). In der Schlussminute von Halbzeit eins legte Richmond einen Dreier nach – und schon gestaltete sich die Pausenführung komfortabel.

Diese hatte bis zu einem weiteren Richmond-Dreier zum 48:40 (24.) Bestand, ehe die Baskets den Faden verloren. Sandro Antunovic glich nach fast exakt 25 Minuten erstmals in der Partie aus (48:48), danach wanderten neun zusätzliche Zähler in Serie auf das BSW-Konto. Münster war in Trouble, die physische Spielweise der Gastgeber setzte dem Harmsen-Team zu. Und da offensiv vieles weiter Stückwerk blieb und sich die Zahl der Ballverluste in den dritten zehn Minuten verdoppelte, rückte die erste Saisonniederlage bedrohlich nahe.

Richmond dreht die Partie

Doch die Baskets wären nicht die Baskets der Saison 2021/22, wenn sie sich nicht auch aus brenzligen Situationen befreien könnten. Ganze 56 Sekunden benötigte Rijad Avdic, um Münster nach dem 53:57 zum Viertelende wieder nach vorne zu bringen (58:57). Ein Befreiungsschlag aber war dies nicht, die Sixers blieben hartnäckig – und kratzten nach dem verwandelten Distanzwurf von Vincent Friederici zum 70:68 am Sieg. Es waren die letzten Punkte der Sandersdorfer, nun begannen die Augenblicke von Richmond. Drei von vier Freiwürfen versenkte der Kanadier und setzte nach einem Ballgewinn von Avdic gegen Friederici in allerletzter Sekunden den Schlusspunkt. „Die Sixers waren defensiv gut auf uns eingestellt, haben die Räume eng gemacht. So sind wir nicht oft zu klaren Aktionen gekommen“, sagte Reuter. „Aber es ist gut zu sehen, dass wir es am Ende noch herumreißen können. Auch wenn es zwischenzeitlich schlecht aussah.“

Punkte:Richmond (23/3 Dreier), Günther (14/2), Avdic (13/3), Touray (9), Onwuegbuzie (5/1), Wezorke (4), Weß (3/1), Hänig (2)