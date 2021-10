97:83 in Wolmirstedt: Die WWU Baskets Münster sind nicht zu stoppen

Auch nach sechs Spielen ist die Bilanz der WWU Baskets Münster makellos. Beim starken Aufsteiger SBB Baskets Wolmirstedt gewann die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen am Samstagabend mit 97:83 (46:42), ging dabei mit einem Rückstand ins letzte Viertel. In dem aber drehte Münster so richtig auf.

Den WWU Baskets Münster ist in dieser Saison bislang nicht beizukommen. Die SSB Baskets Wolmirstedt haben alles probiert, gingen gar mit einer Fünf-Punkte-Führung in das letzte Viertel, am Ende aber war es wieder die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen, die als Sieger das Feld verließ. Das 97:83 (46:42) war der sechste Erfolg der laufenden Spielzeit, Münster bleibt weiter ungeschlagen an der Spitze und distanzierte mit dem Auswärtssieg am Samstagabend den starken wie ambitionierten Aufsteiger. „Ich bin froh, dass wir hier gewonnen haben. Das war ein sehr intensives, umkämpftes Spiel“, sagte Harmsen.

Dass der Gastgeber aus dem Landkreis Börde nördlich von Magdeburg alles andere als ein gewöhnlicher Pro-B-Neuling ist und mittelfristig den Sprung in die Zweitklassigkeit anpeilt, zeigte er über weite Strecken der Partie, die mit wechselnden Führungen bis zum 11:11 (6.) ausgeglichen und intensiv, aber eher etwas zerfahren war. Dann aber übernahm Münster, Andrew Onwuegbuzie und Cosmo Grühn jeweils per Dreier sorgten für den 26:21-Vorsprung zur ersten Viertelpause.

Richmond stellt auf 46:42

Doch der Start in den zweiten Abschnitt war ein kleiner Vorgeschmack dessen, was noch auf die westfälischen Baskets zukommen sollte. Denn die Baskets aus Wolmirstedt, die mit Philipp Lieser und Jordan Talbert zwei Starter ersetzen mussten, erhöhten die Intensität auf beiden Seiten des Feldes und bescherten Münster mächtig Probleme. Jermaine Woods und Steffen Haufs flankierten mit ihren Dreiern die vier Punkte von Roberts Dembskis – mal eben streuten die Hausherren einen 10:0-Lauf ein. Und was machte die Harmsen-Truppe? Sie fand das erste Mal die richtige Antwort, blieb ruhig und fokussiert, fand den Rhythmus wieder. Adam Touray läutete den Endspurt der ersten Halbzeit ein (39:42), Stefan Weß nach einem Onwuegbuzie-Steal sowie Ryan Richmond mit fünf Zählern stellten auf 46:42.

Alles im Griff, alles im Lot? Ein Trugschluss, Münster wurde nach der Pause mal so richtig kalt erwischt. Zwar bauten Weß per Distanzwurf und Touray nach einem Ballgewinn von Topscorer Richmond, der auf 22 Punkte kam, zunächst das Polster noch aus (53:46, 22.), dann aber stellten Wolmirstedts Schützen ihre Visiere scharf. Dominik von Waaden (2), der in dieser Phase überragende Martin Bogdanov und Marc Nagora versenkten binnen 138 Sekunden vier Dreier zum 58:55.

Dembskis mit disqualifizierendem Foul

Jetzt war richtig Stimmung in der Halle der Freundschaft, in der aber keine der beiden Mannschaften bereit war, Geschenke zu verteilen. Es wurde richtig hitzig: Beim Stand von 63:57 für die Gastgeber ließ sich Dembskis an der Mittellinie zu einem harten Foul gegen Onwuegbuzie, der zuvor den Ball stibitzt hatte, hinreißen. Seine Disqualifikation war die Folge, Coach Harmsen kassierte wegen seiner etwas zu heftigen Reaktion ein technisches Foul (27.). Ja, es war Feuer unter dem Dach – eiskalt aber blieben Bogdanov und Münsters Helge Wezorke, die jeweils zwei weitere Dreier verwandelten.

Mit der Hypothek des 68:73-Rückstands ging der Tabellenführer in den Schlussabschnitt, in dem er eindrucksvoll bewies, dass es eben nicht reicht, nur drei gute Viertel gegen ihn zu spielen. Diese Erfahrung mussten nach Köln und Wedel nun auch die Wolmirstedter machen. Denn Münster zog ein zweites Mal die richtige Antwort aus der Tasche: Den Dreier von Thomas Reuter beantwortete Woods zwar noch einmal zum 76:76 – für die SSB Baskets aber war es der letzte Ausgleich.

Thomas Reuter setzt den Schlusspunkt

Die 15:0-Serie, bei der Reuter, Weß, Onwuegbuzie und nicht zuletzt Richmond trafen raubte Wolmirstedt den Nerv (37.). Das finale Aufbäumen unterband Weß mit seinen Freiwürfen zum 93:83, Richmond und Reuter setzten die Schlusspunkte. „Großes Kompliment an Wolmirstedt, sie haben alles rausgehauen“, sagte Harmsen, der aber auch ganz genau wusste, dass seine Jungs ebenfalls alle Kräfte mobilisiert hatten – und davon offenbar ein paar mehr im Tank hatten als der Gastgeber.

Punkte: Richmond (22/2 Dreier), Weß (17/1), Grühn (15/2), Reuter (14/3), Onwuegbuzie (11/2), Günther (8), Wezorke (6/2), Touray (4)