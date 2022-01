Abpfiff statt Anpfiff - HLZ-Spiel doch abgesagt

Alles war bereit, die Vorkehrungen waren getroffen, nach dem die Partie bereits am Freitagabend am seidenen Faden hing. Und die Absage kam tatsächlich. Eine Stunde vor dem Anpfiff wurde die Begegnung zwischen dem HLZ Ahlener SG und dem ATSV Habenhausen doch abgesagt. Zwei Gästespieler waren vor Ort positiv getestet worden.

Kurz vor dem Handballspiel in der 3. Liga zwischen dem HLZ Ahlener SG und dem ATSV Habenhausen sind zwei gegnerische Spieler positiv getestet worden. Die Folge: eine Spielabsage.

Die Gäste aus dem Bremer Vorort waren angereist, die Halle für das erste Drittliga-Spiel des HLZ Ahlener SG in diesem Jahr hergerichtet. Doch die Partie wurde eine Stunde vor dem Anpfiff abgesagt.

Zwei Spieler des ATSV Habenhausen waren bei einem vor der Partie durchgeführten Schnelltest in Ahlen positiv auf Covid-19 getestet worden. In der darauf folgenden Besprechung zwischen HLZ-Trainer Frederik Neuhaus und seinem Gegenüber Matthias Ruckh einigten sich die beiden darauf, das Spiel kurzfristig abzusagen. Schon im Vorfeld waren vier Ahlener Akteure bei einem PCR-Test positiv aufgefallen und aus dem Kader genommen worden. „Wir hatten den Gästen am Mittwoch angeboten, das Spiel zu verlegen, aber sie wollten antreten“, erklärte Neuhaus. „Deshalb haben wir auch alles vorbereitet.“

Habenhausen reagiert gelassen

Ruckh und seine Spieler nahmen die Absage gelassen hin. Sie zogen das Mannschaftsessen, das eigentlich nach schweißtreibenden 60 Minuten geplant war, auf dem Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Halle vor, stärkten sich und traten dann die Heimreise an.

Neuer Termin: 5. Februar

Wann die Partie nachgeholt werden soll, ist noch offen. Ein möglicher Termin könnte der 5. Februar, ebenfalls ein Samstag, sein. Beide Mannschaften sind an diesem Termin laut Spielplan frei.