Abgesagt: Preußen-Spiel gegen Fortuna Köln fällt aus

Schon wieder eine Spielabsage für die Preußen. Kurzfristig fällt das Top-Spiel am Freitagabend gegen Fortuna Köln aus. Grund sind keine Coronafälle, sondern die schlechten Platzverhältnisse im Preußenstadion.

Eigentlich sollte am Freitagabend das Topspiel zwischen Regionalliga-Spitzenreiter Preußen Münster und dem Tabellendritten Fortuna Köln steigen. Doch das Duell im Preußenstadion wird nicht stattfinden können.

Wie Preußen-Coach Sascha Hildmann unserer Zeitung bestätigte, wird das Spiel gegen Köln abgesagt.

Schlechte Platzverhältnisse im Preußenstadion

Grund sind dieses Mal keine Coronafälle auf Seiten von Münster oder Köln sonder die Platzverhältnisse an der Hammer Straße. Trotz des sonnigen Wetters über Münster ist der Rasen des Preußenstadions nicht bespielbar. Vor der Haupttribüne gibt es einen über zehn Meter breiten Korridor, der im Schatten liegt und nach wie vor gefroren ist. Regionalligafußball ist dort am Freitagabend nicht möglich. Nach einer Platzbegehung am Mittag wurde die Partie gute sechs Stunde vor Anpfiff abgesagt.

Das Heimspiel gegen @fortuna_koeln wurde leider kurzfristig abgesagt. Ebenso wie unser Fans haben wir uns sehr auf dieses Spiel gefreut und alles für eine Austragung getan. Doch die Gesundheit der Spieler steht hier absolut im Vordergrund!

Für die Preußen ist es bereits das dritte abgesagte Regionalligaduell seit dem Start aus der Winterpause. Bereits die Spiele beim SV Rödinghausen und bei den Sportfreunden Lotte wurden aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in den jeweiligen Stadien abgesagt und inzwischen bereits nachgeholt.