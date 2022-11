Abstiegskampf von Gievenbeck bis Gelmer, von Ober- bis Bezirksliga

Münster

Abstiegskampf ist angesagt. In der Oberliga, in der Westfalenliga, in der Landesliga und in der Bezirksliga – die Mannschaften aus Münster haben es in der laufenden Saison schwer. Ein Überblick, worin die Gründe für die schlechten Tabellenplätze liegen und wie die Chancen sind.