Achterbahnfahrt des HLZ Ahlener SG findet gutes Ende

So eine Achterbahnfahrt der Gefühle hat HLZ-Trainer Frederik Neuhaus noch nicht erlebt. Nach 30 Minuten sah seine Mannschaft beim Team Handball Lippe II schon wie der sichere Verlierer aus. Eine halbe Stunde später rissen er und der gesamte Ahlener Tross die Hände in Höhe, denn die HLZ-Sieben hatte das Unmögliche möglich gemacht und die Partie beim 31:29 (12:19) noch gedreht.

Bis zum 4:4 (7.) verlief alles nach Plan. Doch dann verloren Wiencek & Co. den sprichwörtlichen Faden. Die Neuhaus-Sieben bekam keinen Zugriff auf Spiel und Gegner. Zu schnell schenkten die Ahlener den Ball her, so dass die Gastgeber mit einem 5:0-Lauf auf 9:4 (13.) davonzogen. Und es sollte noch schlimmer kommen. Während die Ahlener Abwehrreihe löchrig blieb, fand die Offensive fast gar nicht statt. So gerieten die Gäste in der 25. Minute bereits mit 8:17 in Rückstand. Neuhaus wechselte aufverschiedenen Positionen, nahm zwei Auszeiten, doch keine Maßnahme fruchtete. So ging die HLZ-Sieben mit einer 12:19-Packung in die Halbzeit.

Neuhaus trifft in der Kabine den richtigen Ton

In der Kabine muss Neuhaus den richtigen Ton getroffen haben, denn die Ahlener kamen nicht runderneuert, sondern völlig verwandelt aufs Spielfeld zurück. Zweikampfstark – in Abwehr und Angriff – präsentierte sich die HLZ-Sieben vom Wiederanpfiff an. Das zahlte sich aus, denn mit einem beherzten 7:1-Lauf bis zur 39. Minute kämpfte sich Ahlen zurück in die Partie. Da stand es nur noch 19:20.

HLz ist ab Minute 44 wieder im Spiel

In der 44. Minute war der 22:22-Ausgleich geschafft und das Spiel wieder völlig offen. David Spiekermann brachte seine Mannschaft mit 26:25 (49.) erstmals in Führung. Die HLZ-Sieben hatte sich mental zurück gekämpft. Während auf Ahlener Seite fast alles gelang, scheiterten die Lipperländer reihenweise am Abwehrblock oder Sven Kroker zwischen den Pfosten.

Benedikt Bayer macht den Deckel drauf

Beim 26:25 (49.) und 27:26 (52.) hatte die Neuhaus-Sieben die Chance, auf zwei Tore davonzuziehen. Im dritten Versuch machten die Gäste dann alles klar. Christopher Supenkamp erzielte die vorentscheidende 30:28-Führung (58.) und Benedikt Bayer machte mit seinem sechsten Treffer zum 31:28 in der Schlussminute den Deckel drauf.