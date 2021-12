Achtungserfolg nach coronabedingtem Wiederaufbau

Während Deutschlands beste Futsalerinnen beim DFB wohl erst im nächsten Jahr eine offizielle Nationalmanschaft bekommen, gibt es bereits seit 2019 ein Studentinnen-Nationalteam. Vom Klever Georg von Coelln, der Futsal einst in Portugal für sich entdeckte und 2002 mit dem UFC Münster den ersten Futsal-Verein Deutschlands gründete, als Teammanager betreut, war das damalige Team gespickt von starken UFC-Spielerinnen.

"Corona hat uns einfach zerschossen"

„Inzwischen ist das eine ganz andere Truppe“, sagt von Coelln, „Corona hat uns einfach zerschossen.“ Die WM 2020 fiel aus, die Spielerinnen sind inzwischen zu alt für das Studentinnen-Team, bei dem eine Altersgrenze von 25 Jahren gilt. Nach zwei Jahren Pause ist nun ein Neuaufbau nötig, von Coelln lud in den vergangen beiden Wochen zu Lehrgängen in Kaiserau und im niederländischen Heerhugowaard ein. Warum? „Da spielt der FC Marlene“, erklärt er, „das ist die beste Frauenmannschaft des Landes“ – die seine neue Truppe gleich mal mit 4:3 besiegte. Mit Kira Lücke traf eine UFC-Spielerin doppelt, Vereinskollegin Johanna Groß legte nach. Den Siegtreffer erzielte schließlich Sophie Trepohl, die auch schon für die deutsche U19-Nationalmannschaft im Fußball auflief.

Mit seiner neuaufgestellte Futsal-Studentinnen-Nationalmannschaft will Georg von Coelln (2. von links) im Sommer 2022 zu den World University Championsships nach China. Foto: Georg von Coelln

Junges Team mit Perspektive

„Mit einer neuen Taktik und engagierten Spielerinnen haben wir einen super Auftakt geschafft“, freut sich von Coelln. Trotzdem sei aber noch sehr viel zu tun. „Das ist eine schön gemischte Truppe mit Spielerinnen von Flensburg bis München – aber mit nur wenig Futsal-Erfahrung“, erzählt er. Neben Lücke und Groß lief auch UFC-Spielerin Gesa Dücking für das Team auf, außerdem Jule Krützmann von Wacker Mecklebeck. Das kurzfristige Ziel ist klar: Die World University Championsships in China. "Mit dem alten Team hätten wir da richtig Eindruck machen können", sagt von Coelln, "mit der Generation wird das jetzt eher perspektivisch." Richtig angreifen will er dann bei der Universiade 2025 im Ruhrgebiet. "Da will ich dann auch richtig was sehen und die Großen ärgern können", meint von Coelln - ein ambitioniertes Ziel.