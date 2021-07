Ahlener führt in Everswinkel Gutes im Schilde

Wollen sich am nächsten Samstag in Everswinkel nicht aufhalten lassen. Ferdinand Hümmecke und die ASG, die im Rahmen eines Handball-Doppelpacks beim SC DJK Everswinkel antritt.

Das Kind, besser das Event, brauchte einen Namen. Kurzum wurde der Handball-Doppelpack am nächsten Samstag (31. August) „Benefizspiel“ getauft. „Wir benötigten einen Aufhänger, einen einprägsamen Begriff“, begründet Thomas Steinhoff die Wahl. Nutznießer soll es ja tatsächlich geben. Die Handball-Fans aber auch die Jugendabteilung des Vereins – wenn denn etwas übrig bleibt. Zunächst treffen die Männer des SC DJK Everswinkel auf den Drittligisten Ahlener SG (16.30 Uhr), anschließend stehen sich die Frauen und der HSV Minden Nord (19 Uhr) in einem reinen Oberliga-Duell in der Kehlbachhalle gegenüber. Den Doppelpack gibt es für drei Euro.

Entstanden ist die Veranstaltung eher zufällig. In einem der regelmäßigen Gespräche, die es zwischen dem Dolberger Steinhoff und Jan Anton immer wieder gibt. Schließlich trainierte der SC DJK-Coach den Team-Manager der ASG schon in der B-Jugend. „Jan hat mir dabei erzählt, dass die ASG auch über die Dörfer tingeln würde. Da war die Idee zu einem Abstecher nach Everswinkel nicht mehr weit.“ Dass es sich gleich zu einem Doppelpack ausweiten würde, ist ebenfalls dem Zufall geschuldet. Denn die Handballerinnen hatten für das Wochenende schon das Spiel gegen die Ostwestfalen eingetütet. Der Termin passte. Ein Männer- sowie ein Frauenspiel auch. Zumal die Mannschaft von Franziska Heinz das Zugpferd des Vereins ist.

„ »Wir kommen mit voller Kapelle« “ Frederik Neuhaus, Trainer des Drittligisten Ahlener SG

Ziehen dürfte aber auch die Ahlener SG. „Wenn wir so etwas abmachen und zusagen, kommen wir auch mit voller Kapelle“, versichert Frederik Neuhaus. Keine Rede von einer B-Mannschaft. „Vor allen Dingen, wenn es um die Jugend geht“, ergänze der 33-Jährige. Der Drittligist wird nach den Worten seines Trainers die Partie im Vitusdorf ernst nehmen. Mit entsprechender Körperspannung – allein zum Selbstschutz und um Verletzungen vorzubeugen. „Sportlich ist die Partie sicher zu vernachlässigen. Aber wenn wir etwas unterstützen können, dann tun wir das auch“, so Neuhaus. Auch ein weiteres Mal wird seine Mannschaft in ähnlicher Form auftreten Dann in Herdecke am 21. August. Besonders aber zuvor am 14. August in eigener Halle gegen den TBV Lemgo Lippe. Die Partie gegen den Erstligisten findet zugunsten der Freckenhorster Werkstätten statt.

Thomas Steinhoff hofft auf gute Kulisse

In Everswinkel hoffen sie derweil, dass „alles durchgeht“. Eine Woche vor dem Termin spricht einiges dafür. Ein Drittel der Hallenkapazität, so Steinhoff, darf genutzt werden. Also etwa 250. „Wenn es 200 werden, sind alle zufrieden.“ Und auf die wartet neben dem Handball-Doppelpack auch ein Rahmenprogramm, Tombola inklusive. Bei der winken ASG-Trikots und -Eintrittskarten, ein Jahresticket für den Zoo sowie Everswinkeler Dauerkarten für die neue Saison. Hüpfburg und Catering machen den Tag rund. Vielleicht auch für die Jugend.