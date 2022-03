Auch der vierte Versuch scheitert - Essen hat Virus

Die Wirklichkeit macht die dreistesten Witze. Kaum zu glauben, aber wahr: Nun schon zum vierten Male fällt das Gastspiel des Spitzenreiters RW Essen bei RW Ahlen aus. Grund diesmal, ganz ungewöhnlich: Corona. „Wir haben einen massiven Corona-Ausbruch im Kader bei RW Essen. Mehr als zehn Spieler befinden sich in der Quarantäne. Zudem warten wir noch auf weitere Ergebnisse. Wir haben beim Verband die Bitte eingereicht, dass die nächsten zwei Spiele in Ahlen und gegen Lippstadt abgesetzt werden“, erklärte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak in einer Online-Pressekonferenz. Das war es also wieder einmal, Ahlen und Essen kommen nicht zueinander. Sehr zum Ärger des Trainers Andreas Zimmermann. „Die Tabelle ist ja inzwischen total verzerrt“, stellt er fest und will so auch dem Unmut von Außen nach dem 0:2 in Lippstadt entgegensteuern.

