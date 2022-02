Auch ein „Arbeitssieg“ bringt dem USC drei Punkte im Playoff-Rennen

Am Ende des Tages, so ist es halt im Sport, zählen einzig Punkte. Sie sind die Währung, die zählt. Bewertet man aus diesem Blickwinkel den 3:0 (25:18, 25:20, 25:22)-Erfolg des USC Münster beim VC Neuwied, war alles bestens. „Die drei Punkte sind das Wichtigste. Wir haben den Kampf angenommen und sicher auch ein bisschen Kraft gespart“, sagte Trainerin Lisa Thomsen, die nach den 80 Minuten Spielzeit auch wusste, dass ihre Mannschaft am Rhein keinen Schönheitspreis gewonnen hatte.

Darum aber ging es auch gar nicht. Mit dem „Arbeitssieg“ (Thomsen) erfüllte Münster seine Pflicht im Rennen um einen Playoff-Platz und zeigte sich nach schwierigen Wochen mit vielen Ausfällen lange stabil, zog seinen Streifen zunächst cool durch. „An der einen oder anderen Stelle gefühlt etwas zu cool“, sagte Thomsen. Wenig auszusetzen gab es an den ersten beiden Durchgängen, in denen der USC seine Überlegenheit ausspielte und dem Schlusslicht nur wenig gestatteten. Und auch zum Ende des zweiten Abschnitts, als es knapper zuging (18:18, 20:19), behielt der Gast die Kontrolle. „In der Crunch­time sind wir ruhig geblieben. Aber man hat schon gemerkt, dass Neuwied noch einmal kommen wird, und wir haben das auch angesprochen“, erklärte Thomsen.

Nachlassende Konsequenz

Doch die Mahnung verhallte im kleinen Rund der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums, ihre Schützlinge waren fahrig und unkonzentriert nach dem Seitenwechsel. Die Fehlerquote stieg – im Vergleich zu Abschnitt eins verdoppelte sie sich von vier auf acht, die Konsequenz ließ nach. Und da Neuwied „trotz des Rückstands und der vielen Niederlagen weiter um jeden Punkt gefightet hat“, so Thomsen, war Münster plötzlich hoch in Rückstand (3:8, 7:13, 13:19). „Ich bin nicht zufrieden, wie wir den dritten Satz angefangen haben“, sagte die Trainerin und hatte auch keine Erklärung für den Leistungsabfall und das häufig auftretende Phänomen. „Derjenige, der diese Frage beantworten kann, müsste einen Volleyball-Nobelpreis bekommen. So viele Mannschaften haben in so einer Phase Probleme, den Fokus zu halten.“

Ihre Schützlinge aber schafften es noch rechtzeitig, den Turnaround einzuleiten, legten „wieder drei, vier Steps“ zu. Da zudem beim VCN im sechsten Spiel binnen 18 Tagen „ganz viel Müdigkeit zu spüren war“ (Coach Dirk Groß), drehte Münster Durchgang drei.

Entlastung von der Bank

Großen Anteil hatte Meghan Barthel mit einer Aufschlagserie, dazu sorgten Alexan­dra Stein und Elena Kömmling bei Mia Kirchhoff und Maria Schlegel für Entlastung. „Das war ein Teamerfolg. Dass wir nach so einem Rückstand noch zurückkommen konnten, zeigt die Mentalität und den Charakter der Mannschaft“, so Thomsen. Tugenden, die auch am Samstag (19 Uhr) gegen Dresden wieder nötig sein werden.