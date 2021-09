In Hagen am Teutoburger Wald geht es in dieser Woche um Medaillen. Bei der EM der Dressurreiter sind die deutschen Starter wie fast immer und überall in der Favoritenrolle. Nicht weniger als Gold soll es werden. Ein realistisches Ziel.

Die Springreiter haben mit Team-Silber und dem Einzel-Titel von André Thieme vorgelegt, die Dressurreiter wollen direkt nachlegen. Oder: Nach der EM in Riesenbeck soll ab Dienstag bei der EM in Hagen am Teutoburger Wald das nächste erfolgreiche Pferdesportfest steigen.

Die Vorzeichen sind vor dem Beginn der Titelkämpfe ganz andere für die deutschen Dressur-Asse. Anders als ihre Kollegen im Parcours sind Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth, Dorothee Schneider und die Münsteranerin ­Helen Lange­hanenberg klare Favoriten, gewann die Equipe von Bundestrainerin Monica Theodorescu doch bei den Olympischen Spielen den Titel und sicherte sich dank von Bredow-Werndl und Werth Einzel-Gold und -Silber.

Peiler betont vorsichtig

Olympiasieger, Welt- und Europameister – am Titelverteidiger geht wohl im Teamwettbewerb kein Weg vorbei, wenn am Mittwoch die Medaillen vergeben werden. Dennoch gibt sich Dennis Peiler vorsichtig. „Bei der EM im eigenen Land möchte man überzeugen. Aber Siege sind keine Selbstverständlichkeit“, sagt der Sportchef der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

Im Einzel will von Bredow-Werndl, die erstmals mit Dalera die Weltrangliste anführt, wie in Tokio ganz vorne landen. „Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht vorhätte, auch die Europameisterschaft zu gewinnen“, sagt die 35-Jährige, die in Werth mit Weihegold und der Britin Charlotte Dujardin mit Gio die größte Konkurrenz hat. Edelmetall gibt es Donnerstag im Special sowie Samstag in der Kür. Dann soll es für die deutschen Reiterinnen erneut golden glänzen.