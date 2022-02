Aufatmen - Ahlener Ausgleich in Minute 95

Ganz schön Betrieb auf dem Kunstrasen: Nicht nur in dieser Szene, in der sich David Mamutovic (l.), der für das frühe 1:0 (4.) gesorgt hatte,

2:0 in Rekordzeit, früh Feierabend gemacht, 2:2 kassiert, nach der Pause klar überlegen, in der Nachspielzeit zuerst einen kassiert, und dann mit dem Schlusspfiff das 3:3 erzielt. Puh! „Bei uns erlebste was, wa?“, grinst der Trainer. Aber Hand aufs Herz: Selbst ein Andreas Zimmermann braucht so was nicht jedes Wochenende.