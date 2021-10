Axel Kruse sieht vor Hertha-Auftritt bei Preußen „keine Zwischentöne“

Aus Kleinmachnow verfolgt Axel Kruse genau, was die Hertha so treibt. Der heute 54 Jahre alte Ex-Profi macht keinen Hehl daraus, welche Stadt er liebt, welchem Verein er nahe steht. Über 20 Jahre ist das Karriereende her, aber bei der Hertha hat er eine wunderbare Zeit erlebt. Bei DAZN, dem Fußball-Streamingdienst, hat der 54-Jährige eine eigene Talksendung. Schon als Spieler hat er kein Blatt vor den Mund genommen, und auch bei jetzt redet er mit seinen Gesprächspartnern Tacheles. Er würde, wenn notwendig, auch kein gutes Haar an der Hertha lassen. Aber vor dem Pokalspiel in Münster sagt er: „Da könnte war zusammenwachsen.“ Wobei er auch die besondere Gemengelage in der Hauptstadt kennt: „Hier gibt es keine Zwischentöne. Entweder die Hertha ist Deutscher Meister oder gar nichts.“

