Baskets-Manager Stuckenholz: „Die Playoffs können kommen“

Als „geile Zeit“ bezeichnet Helge Stuckenholz die Playoff-Phase. Bevor es so richtig losgeht im Kampf um den Aufstieg spricht der Manager der WWU Baskets Münster über den geglückten Umbruch, die überzeugende Hauptrunde und seine Hoffnungen für die finale Phase, in der am Samstag die White Wings Hanau der erste Gegner sind.

Seit 2008 ist Helge Stuckenholz nun Manager der WWU Baskets. Eine lange Zeit, in der der Münsteraner sportlich eine Menge erlebt hat. Regionalliga mit drei Vize-Meisterschaften, Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B samt Umzug in die Halle Berg Fidel, dann komplizierte Saisons in der weiter anhaltenden Corona-Pandemie.