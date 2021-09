Einmal kurz durchatmen und dann der Faktencheck: Die WWU Baskets haben am Wochenende die Testspielsiege Nummer zwei und drei eingefahren, dabei gleichzeitig den ersten Turniersieg in der Vorbereitung unter Dach und Fach gebracht – alles bestens, hätte nicht eine Verletzung von Kai Hänig die starken Eindrücke auf dem Feld getrübt. Der Baskets-Center humpelte am Sonntag nach einem unglücklichen Fehltritt angeschlagen vom Feld. Dennoch sollte der Auftritt in Hagen der Konkurrenz Anlass zur Sorge bieten. Vor allem, weil die Münsteraner phasenweise Basketball vom Feinsten zelebrierten.

Beim Goldschmied-Adam-Cup in Hagen wurde im Halbfinale am Samstag zunächst Liga-Konkurrent Dragons Rhöndorf humorlos mit 103:59 vom Parkett gefegt, ehe am Sonntag im Finale dann auch den Kollegen der EN Baskets Schwelm beim 85:61 klar die Grenzen aufgezeigt wurden. Auch Schwelm wird mit einer gewissen Beunruhigung den bevorstehenden Ligavergleichen entgegensehen.

Harmsen nutzte die Gelegenheit, im Finale auch den Talenten Paul Viefhues und Joshua Sievers Raum und Zeit zu geben, die beide optimal zu nutzen wussten.

Für den nächsten Test legen die Baskets die Latte noch etwas höher: Am kommenden Samstag geht es gegen Pro-A-Ligist Uni Baskets Paderborn.



Punkte gegen Rhöndorf: Richmond (10), Günther (8), Weß (17), Hänig (2), Wezorke (11), Pahnke (8), Touray (7), Onwuegbuzie (9), Grühn (23), Reuter (8)... gegen Schwelm: Richmond (13), Viefhues (3), Günther (3), Weß (17), Sievers (5), Wezorke (8), Pahnke (2), Touray (16), Onwuegbuzie (4), Grühn (5), Reuter (9)