Bathen fügt sich ordentlich ein, aber USC insgesamt zu harmlos

Der Blick auf den Spielbericht ließ am Freitagabend so manchen Betrachter verwundert zurück. Zum einem fehlte da der Name von Iris Scholten, die Top-Scorerin des USC Münster musste zwei Stunden vor dem ersten Aufschlag verletzt passen. Zum anderen stach da ein Name besonders hervor – Ines Bathen. Die 31-Jährige, die im Sommer 2018 nach elf Jahren im Volleyball-Oberhaus ihre Bundesliga-Karriere beendet hatte, war bei der Auswärtspartie in Wiesbaden überraschend als Aushilfskraft im Kader der Unabhängigen. Doch so erfreulich das Comeback der ehemaligen USC-Kapitänin auf dem Feld verlief, so enttäuschend war der Gesamtauftritt. Das 1:3 (29:27, 18:25, 16:25, 20:25) war ein Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze, Konkurrent Wiesbaden zumindest hat nun acht Punkte Vorsprung.

Maros raus aus der Quarantäne

Aufgrund der personell angespannten Situation – so trainierte Nikolina Maros nach ihrer Quarantäne am Donnerstag erstmals wieder – hatte Trainerin Lisa Thomsen bei der über 300-fachen Bundesliga-Spielerin um Unterstützung gebeten. Bathen sagte prompt zu – Ehrensache. Und mit all ihrer Erfahrung machte sie ihre Sache wie gewohnt gut, stabilisierte nach ihrer Einwechselung zum Start des dritten Satzes ihr Team. „Was Ines in Annahme und Abwehr geleistet hat, war richtig gut. Sie hat das ja aus der kalten Hose gespielt“, lobte Thomsen die Lehrerin, die zum Schulhalbjahr eine neue Stelle an einer Gesamtschule in Borken antritt.

Bathen selbst war durchaus zufrieden mit ihrem Auftritt, zumal sie zuvor nur einmal mit der Mannschaft trainiert hatte. „Das waren natürlich nicht die besten Voraussetzungen. Ein bisschen musste ich mich an das Tempo gewöhnen, das war ein Unterschied. Ich habe ja schon ein paar Jährchen nicht mehr auf diesem Niveau gespielt“, meinte die aktuelle Drittliga-Spielerin des USC II. „Aber es lief dann immer besser. Es war cool und hat mal wieder Bock gemacht.“ Drei Punkte wurden sogar für sie notiert, auch wenn sie ihre Offensivbemühungen als „eher schlecht“ einschätzte.

„ »Unsere Quote war gruselig.« “ Lisa Thomsen

Diese Bewertung passte aber in der Gesamtbetrachtung auf die Angriffsleistung des USC, bei dem in Abwesenheit von Diagonalangreiferin Scholten einzig die fast unermüdliche Maria Schlegel (18 Punkte) überzeugte. „Unsere Quote war gruselig. Natürlich spielt es eine Rolle, wenn die beste Angreiferin ausfällt. Aber nichtsdestotrotz war das im Angriff insgesamt viel zu harmlos von uns. Da hat Qualität gefehlt“, meinte Thomsen und legte nach: „Wir müssen uns steigern. Ohne Angriff kann man kein Spiel gewinnen. Da nützt es auch nichts, wenn andere Elemente durchaus gut sind.“

Ordentliche Elemente gab es USC-Spiel in der Tat und waren ein Grund, warum Münster beim VCW bis in die Mitte des vierten Satzes (11:8) noch eine kleine Chance auf etwas Zählbares hatte. „Kampfgeist, Abwehrleistung und Annahme“, so Thomsen, hätten gepasst und die Gäste „einigermaßen im Spiel“ gehalten. Doch Einsatz und Wille verpufften, weil im Angriff nicht viel zusammenging. „Ich habe in meiner Laufbahn selten so viele Tipp-Bälle gesehen, wie bei uns. Das war zu einfach für Wiesbaden, der Angriff hat uns das Genick gebrochen“, sagte Bathen, die mit ihrer ehemaligen Mitspielerin Thomsen in der Analyse auf einer Welle lag.

Bathen noch mal dabei?

Ob ihr Auftritt in Hessens Landeshauptstadt ein einmaliges Intermezzo war oder ob Bathen auch am Freitag (20 Uhr) gegen die LiB Aachen wieder im Kader steht, ist noch offen. Mit einem zweiten Einsatz hätte sich Bathen festgespielt, wäre für die Zweite, mit der sie am Sonntag in Emlichheim antrat, gesperrt. Dass sie aber noch mithalten kann in der Beletage des deutschen Volleyballs, hat sie bewiesen.