Bauer: „Wir lieben dieses Turnier“

Die Begeisterung kommt rüber. Wenn es um die Gronau Open geht, gerät der 1. Vorsitzende des TV Grün-Gold Gronau ins Schwärmen. „Das ist sagenhaft, dass so ein Turnier jetzt schon zum 18. Mal hier stattfindet“, freut sich Christian Bauer, „das ist Leistungssport, hautnah hier auf unserer Anlage zu erleben.“

In gut einer Woche startet das viertägige Tennis-Event an der deutsch-niederländischen Grenze. Ab dem 26. August (Do.) fliegen die Filzbälle über die Netze. Der Gastgeber erwartet ein erlesenes Teilnehmerfeld mit zahlreichen Spielerinnen aus der deutschen Top-100-Rangliste.