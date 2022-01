Bei RW Ahlen wartet viel Arbeit - auch neben dem Platz

Die guten Wünsche beim Trainingsauftakt von Rot-Weiß Ahlen waren vielfach zu hören – und ernst gemeint. Wie froh das neue Jahr am Wersestadion wird, hängt stark vom Verlauf der Saison des Fußball-Regionalligisten ab, der am 22. Januar mit dem Spiel gegen Fortuna Köln wieder gefordert ist. Bis dahin gibt es nicht nur sportlich viel zu tun. So ist auch die Trainer-Personalie von Interesse.

