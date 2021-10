Beim HLZ Ahlener SG durfte jeder mal ran

Es war ein hartes Stück Arbeit, das 39:31 gegen den TV Cloppenburg. Aber der Sieg des HLZ Ahlener SG war auch ein besonderer. Schließlich trug sich jeder Feldspieler in die Torschützenliste ein. Ein Youngster setzte sogar den Schlusspunkt.

Als HLZ-Youngster Tom Fleuth zum Siebenmeter nach Ablauf der Spielzeit antrat, war er der einzige Feldspieler, der noch keinen Treffer erzielt hatte. Kaltschnäuzig versenkte er den Ball zum 39:31-Endstand im Cloppenburger Tor und dann gab’s kein Halten mehr. Der gesamte Ahlener Tross tanzte ausgelassen durch die Friedrich-Ebert-Halle, sang lauthals und strahlte über alle Backen.

Die junge HLZ-Mannschaft wusste, was sie in den vorangegangenen 60 Minuten geleistet hatte: Schwerstarbeit. Körperlich und mental, denn der Tabellenletzte TV Cloppenburg hatte sich nicht auf den Weg an die Werse gemacht, um dort die Punkteherzuschenken. Das unterstrichen die Gäste mit einer offensiven 5:1-Deckungsformation, mit der die Ahlener zwar gerechnet hatten, sich jedoch eine Viertelstunde lang schwer taten.

Nach dem Abpfiff war Partytime

Und auch in der Abwehr lief es zu Beginn nicht rund. Die Gäste hatten zu viele Freiräume, die sie konsequent nutzten. Neuhaus reagierte, wechselte Maurice Behrends für Sven Kroker im Tor ein, der zusammen mit der Defensivabteilung Stabilitätins Spiel brachte. Auch im Angriff setzte der HLZ-Trainer auf Veränderung. Für den bis dahin glücklosen David Spiekermann kam Dominik Spannekrebs in den Rückraum, der viel Schwung ins Angriffsspiel brachte.

„Das war das erste Saisonspiel, in dem alle Feldspieler eingesetzt worden sind und alle machen ein Tor“, bilanzierte Neuhaus freudig. Sogar Behrends steuerte beim 25:23 in der 40. Minute einen Treffer bei. Aber das war nach dem Abpfiffegal. Da war nur noch Party angesagt.