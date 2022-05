Bewegung bei Preußen Münster bis Samstag höchstens hinter den Kulissen

Wer geglaubt hatte, dass nach dem 38. Spieltag und der Entscheidung, in welcher Liga Preußen Münster künftig antreten wird, die Personalfragen ruckzuck der Reihe nach beantwortet werden, der hat sich getäuscht. Zu bedeutsam ist für den Verein noch das Westfalenpokal-Finale gegen den Regionalliga-Rivalen SV Rödinghausen am Samstag (16.40 Uhr), für das am Dienstag bereits gut 4000 Karten verkauft waren. Zum einen geht es um die Titelverteidigung für den SCP, zum anderen um die Teilnahme an der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal, die neben einem Erst- oder Zweitligisten als Gast an der Hammer Straße satte Einnahmen im unteren sechsstelligen Bereich garantiert.

