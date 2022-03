Bitteres Ende nach Becherwurf

Borussia Mönchengladbach führte mit 2:0 beim VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga, ehe sich Referee Benjamin Cortus genötigt sah, die Partie nach 77 Minuten vorzeitig abzubrechen. Sein Assistent, Christian Gittelmann, war von einem Bierbecher aus dem Bochumer Fanblock getroffen worden. Die Borussia, sowieso auf der Siegerstraße, dürfte am grünen Tisch zum Sieger erklärt werden.

Die Torschützen hießen Breel Embolo und Alassane Plea, der Matchwinner hätte allerdings Yann Sommer geheißen. Der Keeper von Borussia Mönchengladbach entschärfte am Freitagabend eine Bochumer Großchance nach der anderen, ehe seine Stürmer das Werk ihres Tormannes dann mit den beiden Treffern zum vermeintlichen 2:0 (0:0)-Erfolg ihrer Borussen veredelten. Doch am Ende waren es weder die Gladbacher Stürmer noch der Keeper, die diese Partie entschieden, sondern ein unverbesserlicher Spielverderber im Bochumer Fanblock. Nach 70 Minuten wurde Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Bierbecher getroffen, Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrach die Partie sofort, bat sein Team in die Kabine und brach die Partie 20 Minuten später endgültig ab. Die drei Punkte werden jetzt zwar mit Verspätung verteilt, aber zweifelsfrei an Borussia Mönchengladbach gehen.

Losilla-Video ohne Wirkung

Noch am Spieltag hatten der VfL Bochum ein Video ins Netz gestellt, in dem Kapitän Anthony Losilla für Fairness plädierte und das Werfen von Bechern anprangerte. Eine Maßnahme offensichtlich mit Weitblick, leider aber ohne Erfolg. Aus einem schönen Fußballabend wurde im Handumdrehen ein Skandalspiel.

Es war eine Partie, die in der Großaufnahme mit ihren 25 000 Zuschauern und kaum noch erkennbaren Lücken auf den Tribünen eine eindrucksvolle Post-Corona-Atmosphäre vorgaukelte, beim Blick auf die beiden Trainerbänke allerdings schon wieder entzaubert wurde. Bochums Trainer Thomas Reis und sein Gladbacher Kollege Adi Hütter verfolgten die Partie mit ihren Corona-Infektionen zwar nicht gemeinsam, aber jeweils vorm heimischen Fernseher. Auf dem Feld mussten die Platzherren mit Christian Gamboa, Maxim Leitsch, Robert Tesche und Milos Pantovic ein ganzes Corona-Quartett ersetzen, die Borussia war mit dem Ausfall von Nico Elvedi sogar vergleichsweise gut bedient.

Sportlich: Bochum am Drücker

Dennoch drückte zunächst Bochum auf das Tempo, hatte mehr vom Spiel und durch Christopher Antwi-Andjei auch die erste Großchance der Partie. Gladbachs Keeper Yann Sommer verhinderte nach 13 Minuten den frühen Rückstand, Gerrit Holtmann, der in der kommenden Woche sein Länderspieldebüt für die Nationalmannschaft der Philippinen feiert, scheiterte mit dem Nachschuss. Nach 37 Minuten gab erneut der Schweizer Keeper im Gästetor die letzte Instanz, als er einen wuchtigen Kopfball von Armel Bella Kotchap aus kürzester Distanz noch über das Tor lenken konnte und seiner Borussia nach teils ruppiger erster Halbzeit ein glückliches 0:0 für den Kabinengang bescherte. Ein Ende der Gladbacher Auswärtsmisere war zur Pause noch nicht in Sicht.

Peintinger-Ansprache wirkt

In der Kabine muss Co-Trainer Christian Peintinger dann die richtigen Worte gefunden – oder von Chef Hütter übermittelt bekommen haben. Das Team kam mit etwas Verspätung, aber komplett neuer Effizienz zurück aufs Feld. Plötzlich hatten die Borussen-Konter Substanz und binnen fünf Minuten stellten die Gäste den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Alassane Plea (55.) und Breel Embolo (61.) sorgten mit zwei platzierten Abschlüssen für eine 2:0-Führung. Der Frust saß nicht nur beim VfL tief, auch einige Fans konnten mit dieser Entwicklung offensichtlich nicht umgehen. Der Becher eines Unbelehrbaren sorgte für ein ganz bitteres Ende dieses Fußballabends.