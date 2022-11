„Müssen einfach mal gucken“: BVB-Held Moukoko wirbt für WM-Nominierung

Am Donnerstag wird Bundestrainer Hansi Flick seinen 26-köpfigen WM-Kader nominieren. Insbesondere im Angriff tüftelt er noch. Gut möglich, dass auch ein 17-Jähriger mit in die Wüste fliegt.

Der Fußball-Kaiser, also Franz Beckenbauer, hätte vermutlich das gesagt, was er immer sagte, wenn Diplomatie gefragt war. „Schaun mer mal“, sprach Seine Majestät – mit unterlegtem Charme – so gern geheimnisumwoben. Mitunter verfuhr er selbst dann so, wenn er die Antwort längst kannte. Im Fall von Youssoufa Moukoko, konkret dessen WM-Nominierung, weiß niemand Genaues. Viele Argumente liegen auf dem Tisch, aber nichts auf der Hand. Anders ausgedrückt: Alles liegt in den Händen von Hansi Flick. Kommenden Donnerstag nominiert der Bundestrainer seinen Kader für das Turnier in Katar. Ob der junge BVB-Stürmer, der seit einigen Jahren mit Verve und Zuverlässigkeit an (s)einer großen Karriere arbeitet, auf dem Zettel steht und die nächste Stufe seiner außergewöhnlichen Laufbahn erklimmt, wird bis dahin noch heiß diskutiert werden. Nach dem 3:0-Erfolg von Borussia Dortmund über den VfL Bochum, an dem Moukoko mit zwei sehenswerten Toren messbaren Anteil hatte, wählte der Doppeltorschütze zwar ein paar mehr Worte als weiland der große „Franz“, aber schlauer war nach dem „Müssen wir einfach mal so gucken“-O-Ton, auch niemand.

Also gucken wir. Wir alle, weil Fußball ja zusammenschweißt, auf den kommenden Donnerstag. Am Samstag stellte Moukoko kess fest, dass er bereit sei und sich die WM zutraue. So couragiert muss man erst einmal sein mit immer noch 17 Lenzen. Andererseits: Warum sollte sich einer kleiner machen, der sich in den U-Mannschaften des BVB bewährt hat und in den vergangenen zwei Jahren kaum noch zu zählende Rekordmarken knackte. Bei Dortmunds souveränem Erfolg im kleinen Revierderby kam ein frischer Bestwert hinzu: Nie zuvor in der Bundesliga-Geschichte erzielte ein Spieler in seinem jungen Alter bereits elf Tore im Oberhaus.

Flick telefonierte mit Moukoko

Den Bundestrainer wird dies kaum tangieren, es ist nicht die Zeit, in der irgendwelche Rekorde in die Waagschale gelegt werden. Dann müsste Flick ja auch den Torhüter mit den meisten Paraden mit in die Wüste nehmen. Da wäre Manuel Neuer ob grundsätzlich solider Arbeit seiner Vorderleute vermutlich raus. Trotzdem ist Neuer der Beste und völlig zu Recht die Nummer eins.

Neuer wird im März nächsten Jahres 37, Moukoko steht unmittelbar vor der Volljährigkeit. Flicks Vertrauen in den Keeper ist grenzenlos. Zuletzt muss er auch Gefallen am hungrigen Dortmunder Grünschnabel gefunden haben. Der gab am Samstag ein Telefonat mit dem Bundestrainer preis. Über den Inhalt schwieg sich Moukoko aus. Es liegt nahe, dass sie auch über die Weltmeisterschaft geredet haben. Gute Stürmer kann Flick gebrauchen. Und die Saisonwerte des Hochtalentierten sind exzellent.

Der Marktwert des Dortmunders wird aktuell auf 15 Millionen Euro taxiert. Er steigt mit jedem Tor, eine WM-Nominierung würde die Fantasie an der Transferbörse vermutlich noch beflügeln. Seit Monaten bemüht sich der BVB, das Vertragspapier mit dem Teenager zu verlängern. Im persönlichen Umfeld Moukokos soll es gerade ziemlich unruhig sein, vielleicht lösen sich alle Knoten am 20. November. Dann zählt der Fußballprofi 18 Jahre und ist damit volljährig. Was danach wird? Was mit der WM wird? Schaun mer mal.