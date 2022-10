Breuer schießt Arminia gegen Lengerich ins Glück

Wohl dem, der einen Domenik Breuer in seinen Reihen hat. Der erfahrene Torjäger der DJK Arminia Ibbenbüren avancierte am Sonntagnachmittag einmal mehr zum Matchwinner für seine Elf. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Breuer zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer im Verfolgerduell der Kreisliga A beim SC Preußen Lengerich, bereits sein Saisontreffer Nummer 17.

Während sich auf Seiten der Gäste eine große Jubeltraube bildete, war Lengerichs Trainer Sascha Höwing nach eigener Auskunft „maximal angepisst“. Nicht nur aufgrund des aus seiner Sicht völlig unnötigen Gegentreffers, sondern vielmehr ob der gesamten zweiten Halbzeit. „Wir haben heute richtig Lehrgeld bezahlt. Dieses Spiel darfst du nie und nimmer verlieren“, hatte er auch zwei Stunden nach Abpfiff noch richtig miese Laune.

Was ihn so aufregte, war der Leisungsabfall nach dem Seitenwechsel und die einmal mehr fehlende Konstanz. Bis zur 45. Minute sah noch alles gut aus für die Hausherren. In Durchgang eins seien die Gastgeber die bessere Mannschaft gewesen und gingen folgerichtig mit einem 2:1-Vorsprung in die Kabine. SCP-Angreifer Martin Fleige hatte nach einem Steckpass das 1:0 erzielt (14.), Timo Zimmermann profitierte bei seinem Tor zum 2:1 (39.) von einem völlig missratenen Einwurf der Ibbenbürener. Zwischenzeitlich hatte Niklas Richter für die DJK ausgeglichen (24.).

In Halbzeit zwei wurde die Hettwer-Elf dann immer stärker, das gab auch Höwing zu. Er sah eine Vielzahl von Hochkarätern der Gäste, die zunächst allesamt ausgelassen wurden. In der 76. Minute belohnte sich der ärgste Verfolger von Spitzenreiter Falke Saerbeck dann mit dem 2:2-Ausgleich, als Domenik Breuer ein kollektives Missverständnis in der Preußen-Defensive ausnutzte. Auch bei seinem Siegtreffer profitierte er von purer Lethargie in der SCP-Hintermannschaft, im Nachsetzen bugsierte er gedankenschnell das Leder zum 3:2-Endstand über die Linie.

Tore: 1:0 Fleige (14.), 1:1 Richter (24.), 2:1 Zimmermann (39.), 2:2, 2:3 Breuer (76., 90.+3)