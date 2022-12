BSV Ostbevern bleibt auch gegen Emlichheim ohne Punkt

Zum dritten Mal in Folge blieb der BSV Ostbevern ohne Punkt. In eigener Halle verlor das Team mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Schwer zu verstehen, warum die Gastgeberinnen den Schwung aus dem klar gewonnenen dritten Satz nicht mitgenommen haben.

Das Endspiel der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft hatte keine Auswirkungen auf den Zweitliga-Volleyball in Ostbevern. Wieder knapp 200 Zuschauer kamen am Sonntagnachmittag zum BSV. Die überwiegende Mehrheit wäre sicherlich gerne länger geblieben. Als im WM-Finale in Katar noch die reguläre Spielzeit lief, machten sich die Helfer in der Beverhalle schon an die Arbeit, die Spielstätte wieder für den Schulsport am Montagmorgen in Schuss zu bringen.

Die BSV-Frauen blieben wieder ohne Punkt – zum dritten Mal in Folge. In gut 90 Minuten verloren sie das letzte Spiel vor der Weihnachtspause gegen den Tabellenfünften SC Union Emlichheim mit 1:3 (19:25, 17:25, 25:18, 13:25).

Wie von BSV-Trainer Dominik Münch im Vorfeld versprochen, sahen die Zuschauer viele lange Ballwechsel, darunter viele sehr unorthodoxe. Richtig in Feierlaune kam das Heimpublikum aber nur im dritten Satz, als die Ostbevernerinnen den ausgeglichen starken Gast aus Niedersachsen endlich mal unter Druck setzten, angefangen mit einem wirkungsvollen Aufschlag. Über 8:4 und 17:10 holten sie sich den Durchgang souverän.

Trainer wird sauer

Die übrigen drei Sätze liefen andersherum. Im ersten Abschnitt blieben die Gastgeberinnen nur bis zum 18:21 dran, im zweiten verspielten sie eine 11:7-Führung zum 14:18. Ein Rätsel bleibt, warum sie den Schwung aus dem klar gewonnenen dritten Satz nicht mitgenommen haben. Im vierten lagen sie mit 1:6, 2:9 und 5:14 hinten. Da ging nicht mehr viel. Und Münch fuhr mehrmals aus der Haut.

Als nach Spielschluss die wertvollsten Spielerinnen geehrt waren (Esther Spöler beim BSV) und das Verlierer-Team von den Zuschauern zumindest noch beklatscht wurde, kehrte das Lachen beim Coach kurz zurück. Diese unfreiwillige Kehrtwende nach dem dritten Satz, „die hat mich so sauer gemacht“, erklärte Münch. „Wir haben das zu leicht hergegeben, was wir uns vorher erarbeitet haben. Wir haben viele einfache Fehler gemacht. Und wenn wir nicht bereit sind, Gegendruck zu erzeugen, können wir nicht erwarten, dass der Gegner unter Stress kommt.“

Jetzt auf einem Abstiegsplatz

Schwer zu messen, welchen Anteil die vier krankheitsbedingten Ausfälle an der Niederlage hatten. Ein Grund für die starken Schwankungen an diesem Tag? In jedem Fall haben sie die Wechselmöglichkeiten eingeschränkt.

Weil Essen gegen Hamburg gewonnen hat, steht Ostbevern über dem Jahreswechsel auf einem Abstiegsplatz. Das Team hat aber auch ein Spiel weniger als Essen absolviert. 2023 startet der BSV mit zwei Heimspielen gegen den VCO Berlin (14. Januar) und gegen Köln (15. Januar). Zwei Chancen, die schwache Heimbilanz (ein Sieg in sechs Spielen) aufzupolieren.

BSV-Frauen: A. Dreckmann, Spöler, L. Dreckmann, Kerkhoff, Roer, Strothoff, Mersch-Schneider, Seidel, Horstmann, Kolkmann, Lüpken, Heitkötter.