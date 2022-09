BSV Ostbevern erreicht gegen BBSC Berlin nur eins von zwei Zielen

Amelie Strothoff haben die Zuschauer in der Beverhalle jetzt schon mal kennengelernt. Der Neuzugang, mit einem Doppelspielrecht sowohl für den BSV Ostbevern als auch für das Bundesstützpunkt-Team VCO Münster am Start, ist 17 Jahre jung, fast 1,90 Meter groß und gar nicht schüchtern. „Die Stimmung hier war geil, kommt bitte wieder“, sagte sie am Samstagabend im Kurz-Interview mit dem neuen Hallensprecher Andreas Tourneur. Und, obwohl die Diagonalspielerin gerade als MVP ihrer Mannschaft, als wichtigste Kraft, ausgezeichnet wurde: „Ganz zufrieden mit meiner Leistung war ich noch nicht.“ Da geht also noch mehr bei Strothoff.

Das galt nach dem ersten Heimspiel in der neuen Zweitliga-Saison auch für die anderen BSV-Volleyballerinnen. Nach dem Auftaktsieg in Schwerin verloren sie gegen den BBSC Berlin mit 1:3 (19:25, 19:25, 25:23, 16:25). Mit einer coolen Gäste-Truppe spielten sie nur phasenweise auf Augenhöhe, was von den insgesamt knapp 150 Zuschauern dann auch gleich mit entfesselter Stimmung honoriert wurde.

Das Publikum mitzunehmen und zu unterhalten, das sei ein Ziel an diesem Abend gewesen, sagte BSV-Trainer Dominik Münch. Das zweite, „einem etablierten Zweitligisten die Stirn zu bieten, hat nicht ganz geklappt“. Ehrfurchtsvoll bescheinigte er den Gästen eine „sehr stabile, sehr kompakte, sehr reife Leistung“. Münch staunte: „Berlin hat unglaublich wenige Fehler gemacht. Die bleiben ruhig, auch wenn sie zurückliegen, und wissen, was sie tun müssen, um das Spiel zu gewinnen.“

BSV-Neuzugang Amelie Strothoff (Nummer 4) wurde als MVP ausgezeichnet. Foto: Aumüller

Zum Beispiel im ersten Satz, als der BSV mit einer 6:3-Führung startete, dann aber doch noch klar verlor. „Wir haben am Anfang brillant im Block gestanden“, so Münch. „Berlin hat dann ziemlich schnell angefangen, lang abzuschlagen. Damit haben wir uns schwergetan.“ Die Gastgeberinnen mussten auch den zweiten Satz abgeben. Im dritten ließen sie sich auch vom 22:22-Ausgleich nach 22:19-Führung nicht einschüchtern und nutzten ihren zweiten Satzball zum 25:23. Der vierte Abschnitt war dann schnell entschieden für den Gast.

Besonders in den ersten beiden Sätzen leisteten sich die BSV-Frauen zig Fehler im Service. „Das war das Hauptthema an diesem Abend“, erklärte Münch. „Wir mussten den Druck im Aufschlag hochhalten, sonst hätte uns Berlin auseinandergenommen. Dieses hohe Risiko hat uns viele Fehler gekostet, das Risiko mussten wir aber eingehen.“ Immerhin, so der Coach, habe sein Team zum ersten Mal gegen den BBSC einen Satz gewonnen. „Wir haben auch gemerkt, wie der Wind in der 2. Liga weht.“

Gleich das nächste Heimspiel

Und Amelie Strothoff, die Geehrte, die sagt, dass sie es eigentlich noch besser kann? „Ich habe im Sommer viel gebeacht und bin bislang in der Halle noch nicht richtig reingekommen“, so die 17-Jährige. „Heute war es schon ein bisschen besser, aber hundertprozentig zufrieden bin ich nicht.“ Vielleicht ändert sich das am kommenden Sonntag (16 Uhr), wenn gegen den VC Allbau Essen wieder ein Heimspiel ansteht.

BSV-Frauen: Knight, Hattemer, Roer, Kerkhoff, Pasel, Spöler, Strothoff, L. Dreckmann, Horstmann, Lüpken, Seidel, Mersch-Schneider.