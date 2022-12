BSV Ostbevern geht auch in Hamburg leer aus – nur diesmal ganz anders

So viel Rückhalt wie am Samstagabend hatte der BSV Ostbevern in dieser Saison in noch keinem Auswärtsspiel. Unter den mehr als 100 Zuschauern waren, gut hör- und sichtbar, über 30 Schlachtenbummler aus dem Münsterland. „Das war eine schöne Fankolonie auf der Tribüne, die auch ordentlich Dampf gemacht hat“, freute sich Trainer Dominik Münch mit seiner Mannschaft über den Support von den Rängen.

Nur geholfen hat das nichts. Die BSV-Volleyballerinnen verloren beim ETV Hamburg mit 1:3 (25:17, 20:25, 20:25, 21:25). Sie gingen damit nach dem 0:3 zuletzt gegen den VfL Oythe wieder leer aus gegen einen Kontrahenten gleicher tabellarischer Kragenweite in der 2. Bundesliga Nord. Und dennoch gab es einen großen Unterschied zur enttäuschenden Vorstellung sechs Tage zuvor in eigener Halle. „Das war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber letzter Woche“, bescheinigte Münch seinem Team.

Nein, an ihnen hat’s nicht gelegen: Die Gästefans aus Ostbevern sorgten am Samstagabend für Stimmung Foto: privat

Dass Zuspielerin Lea Dreckmann kurzfristig auf die Ein-Tages-Tour nach Hamburg verzichten musste (berufliche Gründe) und Mittelblockerin Sabrina Roer kurz vor Spielbeginn abwinkte (Magen-Darm-Probleme), war nicht entscheidend. Die Gründe für eine 1:3-Niederlage in einen Satz zu packen, ist meistens schwierig. Münch schaffte das diesmal mit zwei Wörtern. Auf die Frage, woran’s gelegen hat, antwortete er kurz und bündig: „Am Gegner.“ Wer’s etwas präziser mag: „Hamburg hat sich nach dem ersten Satz enorm gesteigert. Wir haben vieles gut gemacht, aber der Gegner hat mehr besser gemacht.“

Ganz starker erster Satz

Dass sich die BSV-Frauen viel vorgenommen hatten, war im ersten Satz zu sehen. Mit einer starken Sophia Kerkhoff, die später zur MVP gekürt wurde, ging das Team mit 12:3 in Führung und gab den Vorsprung nicht mehr her. Hamburg stellte dann auf der Diagonalposition um. „Das war ein Faktor“, so Münch. Ein Faktor dafür, dass die Gastgeberinnen den lange ausgeglichenen zweiten Satz gewannen, den dritten und auch den vierten nach einer 14:8-Führung für Ostbevern. „Der andere Faktor war das bärenstarke Aufschlagspiel. Der ETV hat am Sonntag noch einmal gespielt und mit 0:3 beim VfL Oythe verloren. Hamburg hat immer mehr Mumm bekommen und mit diesem Rückenwind auch im Angriff zugelegt.“

Hamburg steht in der Tabelle jetzt vier Punkte vor Ostbevern. Den Rückstand können die BSV-Frauen vor Weihnachten nicht mehr aufholen. Auf dem Plan steht 2022 nur noch das Heimspiel am kommenden Sonntag (16 Uhr) gegen den SCU Emlichheim.

BSV-Frauen: Knight, Hattemer, Spöler, Kerkhoff, Pasel, Fallah, Mersch-Schneider, Seidel, Strothoff, Lüpken, A. Dreckmann, Horstmann.