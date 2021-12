BSV Ostbevern spielt gegen Hildesheim nur in einem Satz ohne Fesseln

Das Hinspiel hatte der BSV Ostbevern klar beherrscht, beim Wiedersehen war es genau andersherum: Der MTV Hildesheim dominierte in der Beverhalle in drei der vier Sätze und gewann das Spitzenspiel souverän. Nur im dritten Durchgang lösten sich die BSV-Frauen mal aus der Umklammerung.

Der Gegner ist zu übermächtig: Esther Spöler (hinten) kommt in dieser Szene am Netz nicht zum Zuge. Der BSV beherrschte im Spitzenspiel nur den dritten Satz.

Der Tabellenführer war am Ende chancenlos: Gegen Verfolger MTV Hildesheim kassierten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern ihre zweite Niederlage in dieser Saison. Wieder zu Hause, wieder mit 1:3, wieder (wie gegen Bremen) gegen einen direkten Konkurrenten im Rennen um die drei Plätze für die Aufstiegsrunde in der 3. Liga West.

Damit steht wohl fest: Wenn Ostbevern in die Meisterrunde einzieht, dann auf keinen Fall mit weißer Weste. Die Punkte gegen die Mannschaften, die ebenfalls den Sprung schaffen, werden mitgenommen in den zweiten und entscheidenden Saisonteil. Gegen Bremen und nun gegen Hildesheim sind die BSV-Frauen schon mal leer ausgegangen.

BSV Ostbevern gegen MTV Hildesheim Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren das Spitzenspiel gegen den MTV Hildesheim mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller Man kann diesen Samstagabend in der Beverhalle vor rund 100 Zuschauern natürlich erst einmal auch positiv sehen: Was müssen die Ostbevernerinnen für einen Sahnetag erwischt haben, als sie diese Mannschaft im Hinspiel am 21. November mit 3:0 an die Wand gedrückt haben? Im Rückspiel beim 1:3 (18:25, 16:25, 25:19, 12:25) sah das ganz anders aus: Nur zu Beginn des ersten und im dritten Satz waren die Gastgeberinnen voll da. Ansonsten dominierte Hildesheim mit seinem gefährlichem Aufschlag, seinem wuchtigen Angriff, seiner stabilen Annahme, seinem starken Block und seiner Kampfkraft in der Abwehr. Und die Norddeutschen waren deutlich stärker im Zuspiel.

Hildesheim gewinnt die langen Rallyes

Viele lange Ballwechsel sorgten für spektakuläre Momente. Diese Rallyes gingen in der Regel aber an Hildesheim. Die Gäste um die ehemalige Bundesliga-Spielerin Ann-Christin Quade wurden immer selbstbewusster. Ein echtes Spitzenspiel war das Duell Erster gegen Zweiter nur auf dem Papier. „Dafür fehlten die richtigen Crunch­times, die Dramatik am Satzende“, sagte BSV-Trainer Dominik Münch.

Alle vier Durchgänge waren vorzeitig entschieden. Im ersten setzte sich Hildesheim von 8:8 auf 18:14 und 22:16 ab, im zweiten auf 16:9 und 22:14. Im dritten Satz schienen die BSV-Frauen alle Fesseln gelöst zu haben, zogen auf 17:9 uneinholbar davon. „Vorher haben wir ein bisschen angespannt gespielt, wie mit Handbremse“, so Münch. Im vierten Abschnitt aber machte der Gast über 13:7 und 22:10 alles klar. Als wertvollste BSV-Spielerin wurde Hannah Hattemer gekürt.

„Hildesheim hat sich gegenüber dem Hinspiel in fast allen Bereichen deutlich gesteigert. Die Mannschaft hat ein sensationelles Spiel gemacht“, sagte Münch.

BSV: A. Dreckmann, Spöler, L. Dreckmann, Hattemer, Schulte-Döinghaus, Kerkhoff, Horstmann, Roer, Knight, Mersch-Schneider, Seidel.