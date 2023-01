BSV Ostbevern startet von der Hinrunde direkt in die Rückserie

Fliegender Wechsel: Von der Hinrunde startet der BSV Ostbevern am Doppel-Heimspieltag direkt in die Rückserie. Mit dem VCO Berlin und DSHS Snowtrex Köln warten zwei sehr unterschiedliche Aufgaben auf den Aufsteiger.

Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern beenden am heutigen Samstag (19 Uhr) im Heimspiel gegen den VCO Berlin die Hinrunde in der 2. Bundesliga Nord. Viel Zeit, eine Bilanz der ersten Saisonhälfte zu ziehen, bleibt nicht. Nur rund 19 Stunden später geht’s schon weiter für den Aufsteiger. Wieder in der Beverhalle, Rückrundenstart am Sonntag (16 Uhr) gegen DSHS Snowtrex Köln.

Schlüsse aus dem ersten Saisonteil haben BSV-Trainer Dominik Münch und sein Co Iraj Shirali in Ruhe in der vierwöchigen Weihnachtspause gezogen. Ihr Team steht auf dem drittletzten Platz, einem Abstiegsrang – mit drei Siegen, der jüngste datiert vom 26. November in Leverkusen. Zuletzt gab es drei Niederlagen, jeweils ohne Punkt, also ohne Tiebreak. „Wir wollen uns in der Rückrunde stärker mit Punkten belohnen und nicht nur das Gefühl haben, gut mitgespielt zu haben“, sagt Münch.

BSV Ostbevern gegen SCU Emlichheim Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren mit 1:3 gegen den SC Union Emlichheim. Foto: Ralf Aumüller

Nur gut mitspielen wäre am Samstagabend gegen den VC Olympia sicherlich zu wenig. Die Bundesstützpunkt-Mannschaft aus Berlin steht auf dem vorletzten Rang. Das Team von Juniorinnen-Bundestrainer Manuel Hartmann, besetzt mit Spielerinnen überwiegend der Jahrgänge 2004 und 2005, kann nicht absteigen. Die Talentschmiede tritt mit einem Sonderspielrecht an, um Praxis zu sammeln. Ihre Partien werden aber voll gewertet.

Einziger Sieg gegen Oythe

Einmal erst hat die Truppe der Hochbegabten in dieser Saison gewonnen (gegen den VfL Oythe). Sie hat es aber mehrmals in den Tiebreak geschafft und wurde nie abgeschossen. „Das ist eine sehr athletische, gut ausgebildete, aber durchgängig junge und unerfahrene Mannschaft“, sagt Münch. Das heißt: eine hochveranlagte, aber in kritischen Phasen vielleicht nicht die stabilste Mannschaft. Wovon der BSV-Coach überzeugt ist: „Die werden auch ihre Erfolgserlebnisse haben wollen, werden sich gegen uns etwas ausrechnen und extrem auf Sieg spielen.“

Das versuchen auch die Gastgeberinnen, auch am Sonntag natürlich. „Wir wollen am Wochenende Punkte mitnehmen, möglichst viele“, so Münch. „Wenn es nur einer wäre, wären wir sicherlich enttäuscht. Es müssen aber auch nicht sechs Punkte werden.“

Schwankende Leistungen

Von einem glatten Sieg gegen Köln auszugehen, wäre auch etwas vermessen. Der Zweitliga-Meister von 2017 und 2018 zählt als Tabellensechster – ausnahmsweise – zwar nicht zur Spitzengruppe, für Münch aber noch zu den besten Adressen in dieser Klasse. „Die Kölnerinnen haben in der Hinrunde schwankende Leistungen gezeigt. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass sie Außenangreiferin Viktoria Dörschug zum Erstligisten Aachen abgeben mussten.“ Die 1:3-Niederlage im Hinspiel gehört zu den Partien, in denen die BSV-Frauen gut mitgehalten haben, aber leer ausgegangen sind. „Wenn sich die Chance bietet, wollen wir jetzt punkten“, sagt Münch.

Münch wird nicht nervös

Das müssen die Ostbevernerinnen aber – wie berichtet – ohne Esther Spöler angehen. Die erfahrene Mittelblockerin, schon viermal MVP ihrer Mannschaft in dieser Saison, ist umgeknickt und fällt mit einer Sprunggelenkverletzung „auf jeden Fall mehrere Wochen“ aus, so ihr Trainer. Münch macht das nicht nervös, dann müssten halt andere Spielerinnen in die Bresche springen. Aus der zweiten Mannschaft verstärkt am Samstag Marie Kolkmann den Zweitligisten und am Sonntag, wenn die Rückserie beginnt, Johanna Struffert.