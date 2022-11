BSV Ostbevern wehrt sich heftig gegen Skurios Volleys Borken

Das hört sich nach einer klaren Sache an: Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren mit 0:3 gegen die Skurios Volleys Borken. Was nicht anders zu erwarten war gegen den Meister der vergangenen Saison. Gegen den so stark besetzten aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga Nord, der alles in Grund und Boden ballert und jetzt 23 von 24 möglichen Punkten geholt hat. Aber: So deutlich war es gar nicht.

MEHR ZUM THEMA Volleyball: 2. Bundesliga Nord Frauen Spöler und Hattemer freuen sich aufs Wiedersehen mit Borken

Es war überraschend spannend. Überraschend eng, zumindest in den ersten beiden Sätzen. Drei-Satz-Spiele dauern in der Regel eine gute Stunde. Dieses Münsterlandduell am Samstagabend in der Beverhalle lief über fast 90 Minuten. Die BSV-Frauen leisteten beim 21:25, 23:25, 17:25 heftige Gegenwehr. Sie waren zäh. Oder „hartnäckig“, wie ihr Trainer Dominik Münch es formulierte.

BSV Ostbevern gegen Skurios Volleys Borken Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren nach großem Kampf mit 0:3 gegen Zweitliga-Tabellenführer Skurios Volleys Borken. Foto: Ralf Aumüller

„Ostbevern hat es uns schwer gemacht“, sagte die Borkener Libera Johanna Müller-Scheffsky, die 2020 ein halbes Jahr lang das BSV-Trikot getragen hatte. „Es hat nicht so gefluppt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir sind nicht an unser Leistungsmaximum gekommen.“ Oder mit einer Sport-Floskel ausgedrückt: Jede Mannschaft ist nur so gut, wie es der Gegner zulässt.

Viele lange Ballwechsel mit Gänsehaut-Momenten sorgten für Jubelstürme auf den Rängen. Und das vor der Saison-Rekordkulisse von knapp 250 Zuschauern, darunter rund 30 Schlachtenbummler aus dem Westmünsterland. Von Anfang an herrschte eine tolle Stimmung, befeuert von einem guten, druckvollen Start der Gastgeberinnen.

Sie gingen im ersten Satz mit 9:7 in Führung. Beim 14:14 brachte die ehemalige Bundesliga-Spielerin Anika Brinkmann die Gäste mit beeindruckend harten Aufschlägen mit 18:14 in Führung. Beim 23:16 schien alles gelaufen zu sein, als sich der BSV zum 21:23 zumindest noch mal zurückmeldete.

„ »Wir sind hier absolut nicht verhauen worden, haben es nur nicht geschafft, uns zu belohnen.« “ Dominik Münch

Auch im zweiten Durchgang ließ sich der Außenseiter nicht abschütteln. Erst ein Aufschlag ins Netz von Lea Dreckmann (die Zuspielerin wurde nachher als wertvollste Spielerin ihres Teams geehrt) beim Stand von 23:24 bescherte dem Spitzenreiter den Satzball zur 2:0-Führung. „Wir sind hier absolut nicht verhauen worden, haben es nur nicht geschafft, uns zu belohnen“, sagte Münch später. Deutlich war der dritte Abschnitt, nachdem sich die Skurios Volleys auf 19:14 abgesetzt hatten.

„ »Man hat gesehen, welche Extrem-Qualitäten Borken hat.« “ Dominik Münch

„Man hat gesehen, welche Extrem-Qualitäten Borken hat“, meinte der BSV-Coach. Mit der einen oder anderen Spielphase und dem einen oder anderen Spielelement war er nicht zufrieden. Münch wusste aber auch: „Das ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau.“ Und Müller-Scheffsky war nur „froh, dass wir hier 3:0 gewonnen haben“.

BSV-Frauen: Hattemer, Spöler, Kerkhoff, Horstmann, Fallah, L. Dreckmann, Seidel, Mersch-Schneider, Knight, A. Dreckmann, Strothoff, Lüpken, Roer, Kolkmann.