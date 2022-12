BSV Ostbevern will beim ETV Hamburg „etwas geraderücken“

Zum ersten Mal spielt der BSV Ostbevern gegen ETV Hamburg. Die beiden Teams stehen in der Tabelle direkt nebeneinander. An der Elbe wollen die BSV-Frauen eine Antwort auf das jüngste 0:3 gegen den VfL Oythe geben.

Die 0:3-Klatsche am vergangenen Sonntag gegen den VfL Oythe, einen direkten Konkurrenten in der 2. Bundesliga Nord, hat wehgetan. „Zum ersten Mal in dieser Saison hatten wir das Gefühl, dass wir nicht vernünftig stattgefunden haben“, sagt Dominik Münch, der Trainer der BSV-Volleyballerinnen. Die Vorgabe für die Aufgabe am heutigen Samstag (19 Uhr) beim ETV Hamburg lautet daher, „das Spiel von Anfang an mit riesiger Konsequenz und Entschlossenheit anzugehen“.

„ »Die Mannschaft soll sich nicht vom jeweiligen Tabellenplatz leiten lassen.« “ Dominik Münch

Die maue Leistung gegen Oythe ist schwer zu erklären, nachdem die Ostbevernerinnen zuerst gegen Spitzenreiter Borken begeistert hatten (trotz der 0:3-Niederlage) und dann in Leverkusen gewonnen hatten (3:2). „Es bleibt für uns immer etwas Besonderes, in dieser Liga einen Sieg zu holen“, betont Münch. „Die Mannschaft soll sich nicht vom jeweiligen Tabellenplatz leiten lassen.“

Abends sofort wieder zurück

Die Spielerinnen sollen das ausblenden, für die WN gilt das nicht. Also: Hamburg steht als Neunter einen Platz und einen Punkt vor Ostbevern. Es werden an diesem Samstag wertvolle Zähler vergeben.

Gegen Hamburg spielen die BSV-Frauen zum ersten Mal. Sie fahren mittags mit dem Reisebus los und kehren ohne Übernachtung nachts wieder nach Hause zurück. Was sie in der ETV-Sporthalle Hoheluft erwartet? Wenn Münch die Videoaufnahmen richtig deutet: eine „ziemlich physische Mannschaft mit einem großen Kader, eine sehr aufschlagstarke Mannschaft ohne herausragende Spielerinnen“. Die Hamburgerinnen haben, wie der BSV, bisher dreimal gewonnen. Sie treffen jetzt hintereinander auf Ostbevern, Oythe und Essen – also dreimal auf die direkte Konkurrenz.

Kompletter Kader

Nur eine Randnotiz: Der ETV ist eines von nur zwei Teams in der Nord-Staffel der 2. Liga, die hauptverantwortlich von einer Frau trainiert werden – von Ines Laube. Bei Blau-Weiß Dingden ist Danuta Brinkmann verantwortlich.

Der BSV reist mit komplettem Kader an. Über das missratene Match gegen Oythe hatten die Coaches und die Mannschaft direkt am Sonntag noch gesprochen. „Der Blick ging sofort nach vorne“, berichtet Münch von der Kabinen-Sitzung. Tenor: „Wir haben etwas geradezurücken.“