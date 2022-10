Büren und Ladbergen mit offenem Visier

Fußball-A-Ligist Westfalia Hopsten scheint mit der Verpflichtung von Ralf Scholz als neuem Trainer eine gute Wahl getroffen zu haben. Die Hopstener setzten sich am Sonntag beim Tabellennachbarn Grün-Weiß Steinbeck mit 3:1 durch und entfernten sich damit vorerst von den gefährdeten Rängen.

Dort verbleibt weiter als einzig sieglose Mannschaft der SC Hörstel. Auch im Duell der Bezirksliga-Absteiger gab es für die Bröring-Elf nichts zu holen, bei Cheruskia Laggenbeck hieß es am Ende 0:6. Auf Tuchfühlung zur Spitze bleiben die Verfolger Eintracht Mettingen (4:1 gegen die ISV-Reserve) und der SV Büren nach dem 5:3-Erfolg gegen den VfL Ladbergen.

Grün-Weiß Steinbeck -Westfalia Hopsten 1:3

Bis zur 59. Minute passierte in Steinbeck laut GW-Coach Klaus Frank so gut wie gar nichts Aufregendes, beide Mannschaften neutralisierten sich bis dahin. Dann leistete sich Steinbecks Keeper Cedric Chronz bei Leon Schreys 25-Meter-Schuss einen Patzer, das Leder rutschte ihm durch die Hände. Immerhin wurde der Gastgeber danach wach, agierte nun druckvoller und glich durch Bastin Determeyer aus (69.). „Zu diesem Zeitpunkt waren wir die bessere Mannschaft“, war Frank guter Dinge. Doch die Hopstener wollten den Sieg am Ende einen Tick mehr, so gab es der GW-Übungsleiter zu Protokoll. Zudem leistete sich Steinbeck Fehler, die der Gast eiskalt ausnutzte. Bastian Stapper und Leon Schrey brachten die drei Zähler für die Scholz-Elf nach Hause.

Tore: 0:1 Schrey (59.), 1:1 B. Determeyer (69.), 1:2 Stapper (77.), 1:3 Schrey (84.).

Westfalia Westerkappeln -Schwarz-Weiß Lienen 3:2

Sichtlich erleichtert war Westfalia-Coach Jens Hollmann nach dem knappen Erfolg gegen Lienen. „Ganz wichtig für uns, sonst wären wir unten drin gewesen“, konnte er die Bedeutung des Dreiers sehr gut einschätzen. Dabei machte es die Westfalia am Ende unnötig spannend. Mica Kerl sowie Marco Lutterbeck hatten für einen scheinbar beruhigenden 3:0-Vorsprung gesorgt, doch nach Yannik Lunows Anschlusstreffer zum 1:3 (51.) begannen die Gastgeber zu wanken. Beide Mannschaften ließen in dieser Phase einige Hochkaräter aus, das 2:3 aus Lienener Sicht in der Nachspielzeit durch Max Rosenbusch kam zu spät. „Schon verdient am Ende“, fasste Jens Hollmann den Spielverlauf zusammen.

Tore: 1:0 Kerl (7.), 2:0, 3:0 Lutterbeck (42., 48.), 3:1 Y. Lunow (51.), 3:2 Rosenbusch (90.+2).

Cheruskia Laggenbeck -SC Hörstel 6:0

Laggenbecks Trainer Vladan Dindic tat sich schwer in der Beurteilung der Partie, in der die Besucher an der Jahnstraße über weite Strecken Einbahnstraßenfußball zu sehen bekamen. „Hörstel tut mir schon Leid, sie haben hier nie aufgegeben und haben glaube ich eine gute Truppe für einen Neuanfang“, geht Dindic jedoch fest davon aus, dass der SCH am Ende den Gang in die Kreisliga B antreten wird. Die ersatzgeschwächten Cherusker erzielten am Ende sechs Treffer, weit mehr hätten es bei zahlreichen ungenutzten Gelegenheiten sein müssen. Auf der Gegenseite hatte aber auch das Schlusslicht vor allem gegen Ende der ersten Hälfte durchaus Möglichkeiten selber zu treffen.

Tore: 1:0 Kuschel (2., Strafstoß), 2:0 Schröer (24.), 3:0 Bajorath (53.), 4:0 Schmolling (56.), 5:0 Shebab (58.), 6:0 Kuschel (59.).

Eintracht Mettingen -Ibbenbürener SV II 4:1

45 Minuten lang tat sich die Eintracht gegen clever verteidigende Ibbenbürener richtig schwer. „Die ISV hat ein Bollwerk aufgebaut, wir hatten keine Ideen“, beschrieb Mettingens Trainer Pascal Heemann Durchgang eins. Marius Moormann hatte die Gastgeber dennoch mit 1:0 in Führung gebracht (27.), ein wenig schmeichelhaft. „Ein 0:0 wäre gerechter gewesen“, so Heemann. In der Kabine drehte er dann an den richtigen Stellschrauben und sah eine deutlich verbesserte Eintracht nach der Pause. „Wir haben den Ball schneller laufen lassen und viel Druck gemacht“, war der Mann an der Seitenlinie nun sehr zufrieden mit den Seinen. Am Ende verdiente sich die Heim-Elf das 4:1 aufgrund der Steigerung, für Heemann auch in der Höhe „absolut verdient“.

Tore: 1:0, 2:0 Moormann (27., 49.), 2:1 Feldhaus (67.), 3:1 Moormann (75.), 4:1 Fluchtmann (85.).

SV Büren -VfL Ladbergen 5:3

Reichlich Unterhaltung bekamen die Zuschauer in Büren. Knackpunkt der Partie war die 23. Minute, als Ladbergens Louis Schlathölter beim Stand von 1:0 für den VfL nach einer Notbremse die Rote Karte sah. In der Folge tat sich Büren zunächst zwar noch schwer, mit zunehmender Spieldauer wurden die Löcher in der Gäste-Abwehr aber immer größer. „Wir haben in der zweiten Halbzeit mehr über die Außen gespielt“, hatte SVC-Coach Marcel Czichowski in der Kabine den passenden taktischen Schlüssel gefunden. Binnen sieben Minuten sorgten Pablo Andrade sowie Iljan Ridic mit seinem Doppelpack für die Entscheidung.VfL-Coach Stefan Kilfitt zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden: „Wir können hier erhobenen Hauptes weggefahren, das habe ich den Jungs gesagt. 70 Minuten in Unterzahl gegen so eine spielstarke Mannschaft ist wirklich schwer. Büren hat uns viel laufen lassen, am Ende hatten wir keine Körner mehr. Der Sieg für Büren geht absolut in Ordnung. Für uns gibt es keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen, wir freuen uns jetzt auf Lengerich.“

Tore: 0:1 Richter (20.), 1:1, 2:1 Moscardini (29., 53.), 2:2 Thieme (62., Eigentor), 3:2 Andrade (68.), 4:2, 5:2 Ridic (69., 75.), 5:3 Payyu (80.).

Brukteria Dreierwalde -SC Dörenthe 0:0

„Beide Mannschaften waren heute nicht in der Lage ein Tor zu erzielen“, war für Dreierwaldes Trainer Jan Wissing das torlose Remis das einzig korrekte Resultat. Die beste Gelegenheit der Partie besaßen die Gäste aus Dörenthe, die mitte des zweiten Abschnitts alleine auf das Brukteria-Gehäuse zusteuerten, diese Gelegenheit jedoch ausließen. Ansonsten sah Wissing „kein gutes A-Liga-Niveau“ und eine Auseinandersetzung die geprägt war von technischen Mängeln hüben wie drüben.

Tore: Fehlanzeige.

Eintracht Mettingen II - SC Halen 2:5

Tore: 0:1 Goeke (12.), 0:2 Seiler (21.), 1:2 Hirtz (23.), 1:3 Jansson (51.), 2:3 Post (53.), 2:4 Wulf (69.), 2:5 Goeke (75.).

SW Esch - Falke Saerbeck 0:2

Tore: 0:1 Winkeljann (48.), 0:2 Schubert (90., Strafstoß).