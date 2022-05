Bürgermeister Dr. Berger: „Rot-Weiß ist Aushängeschild des Ahlener Sports“

Zum Verbleib in der Fußball-Regionalliga hat Bürgermeister Dr. Alexander Berger der Vereinsführung von Rot-Weiß Ahlen gratuliert. „Es war eine nervenaufreibende Saison, in der sich Höhepunkte und sportliche Rückschläge immer wieder abwechselten“, stellte Berger fest. Die ambitionierte Mannschaft mit ihrem Trainer Andreas Zimmermann habe es am Ende mit Fug und Recht verdient, eine weitere Spielzeit in der vierten Liga mitzuspielen.

