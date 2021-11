Christian Hebbeler übergibt beim TuS Hiltrup den Trainerposten an Marcel Stöppel

Der TuS Hiltrup vollzieht im Sommer einen Stabwechsel auf der Trainerbank. Nachfolger von Christian Hebbeler, der seit 2019 im Amt ist und bisher lediglich auf zwei abgebrochene Spielzeiten zurückblickt, wird sein aktueller Assistent Marcel Stöppel (28).

Überraschend kommt es nicht, dass der Coach aufhört. Dass am Osttor mit hoher Wahrscheinlichkeit seine letzte Station sein wird, deutete der 36-Jährige bereits an. Die beruflichen Tätigkeiten in der Fußballbranche, vor allem als Spielerberater, sind eben sehr zeitfressend. „Wir wussten schon vor der Saison, dass es seine letzte sein würde“, sagt der Sportliche Leiter Raul Prieto. Als Stöppel im Sommer für Kay Göttsch den Posten des Co-Trainers übernahm, geschah das auch schon mit dem Hintergedanken, dass er Hebbeler beerben könnte. „Wir haben uns das ein paar Monate angesehen, weil wir natürlich nicht in die Glaskugel schauen konnten“, so Prieto. „In der Mannschaft kommt Marcel gut an. Außerdem bringt er sportliche Impulse ein. Ich bin mir sicher, dass es eine gute Lösung ist. Der große Vorteil ist, dass wir ihn jetzt entspannt integrieren können, alles kann sich jetzt in Ruhe einspielen.“ Der Vertrag des neuen Chefcoaches läuft beim Westfalenligisten auch gleich über zwei Jahre.

Jugend-Trainer in Duisburg und Ahlen

Stöppel hatte beim TuS, der in der Tabelle ordentlich da steht, mit dem Aufstieg nichts zu tun haben wird und auch nach unten ein Polster hat, zuletzt im Derby in Kinderhaus schon die Verantwortung übernommen. Der A-Lizenz-Inhaber coachte zuvor die U 16 des MSV Duisburg und war lange bei RW Ahlen im Jugend-Bereich erfolgreich. Bei der SpVg Beckum war er Spieler, dort wohnt der Berufsschullehrer aktuell auch.

Mit Luca Hildebrandt haben die Hiltruper noch einen Neuzugang für die Rückrunde verpflichtet. Der 20-Jährige kommt von der Hammer SpVg aus der Oberliga, wo er in dieser Saison erst auf zwei Einsätze kam. „Ich kenne ihn von früher ganz gut“, sagt Prieto, der sich den 1,92 Meter großen Linksfuß sowohl als Außenverteidiger wie auch im Abwehrzentrum oder im defensiven Mittelfeld vorstellen kann.