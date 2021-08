Christoph Lübke: „Der BSV Roxel war mir schon immer sympathisch“

In diesem Sommer wurde der BSV Roxel fast offiziell zum Ableger des TuS Hiltrup. Neben dem neuen Trainer Oliver Logermann haben auch die Zugänge Christoph Lübke, Kai Kleine-Wilke, Daniel Ziegner, Diogo Castro und David Wiethölter eine lange Vergangenheit am Osttor. Ebenso wie Patrick Gockel und Aljoscha Kottenstede, die bereits da waren. Lübke erzählt im Interview, wie es dazu kam und was der Landesligist in dieser Saison vorhat. Zudem spricht der 29-Jährige über seinen Ex-Club.

