Dariusz Lassotta und Salah Ibrahim steigen am Freitag in den Ring

14 Grad, sonnig, frische Luft. Dariusz Lassotta geht allein den Bulevar Vojvode Mišića entlang. Mittagszeit in Belgrad. Im noblen Radisson-Hotel gibt es jetzt was auf die Gabel. Das 23-jährige Schwergewicht (bis 92 Kilogramm) aus dem Boxzentrum Münster kommt nach einer schweißtreibenden Einheit frisch geduscht aus der Trainingshalle – und hat Hunger. In der serbischen Hauptstadt lebt der junge Mann in diesen Tagen seinen Traum bei der Weltmeisterschaft der Elite (25. Oktober bis 6. November). Nach einem Freilos in der ersten Runde steigt er am Freitag erstmals in den Ring. Fünf Kämpfe bis zum Titel.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie