Das „wichtigste Spiel des Jahres“ – Derby zwischen HSV und Werder elektrisiert

Vor knapp 13 Jahren war das Vierfachduell zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV noch gehobene Klasse in Deutschland. Jetzt hat es beide Nordclubs in die 2. Liga verschlagen. Dort ist das Derby aber immerhin Top-Spiel am Sonntag. Der Zweite erwartet den Ersten.

2009 liefen Diego und Werder Bremen David Jarolims HSV davon und gewannen in kürzester Zeit im Uefa-Cup, im DFB-Pokal und in der Bundesliga. Das Hinspiel in dieser Saison (u.l.) holten die Hamburger. Vor dem Rückspiel am Sonntag spricht Bremens Clemens Fritz vom „wichtigsten Spiel des Jahres“

Es ist der 7. Mai 2009. Ein Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr. Diego, Mesut Özil und Claudio Pizarro reißen die Hände in die Luft. Werder Bremen hat es geschafft. Europapokal-Finale! Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel im eigenen Stadion gewinnt die Elf von Trainer Thomas Schaaf das Rückspiel im Halbfinale des Uefa-Cups mit 3:2. Und das – ausgerechnet – gegen den großen Rivalen, den Hamburger SV. Es ist der zweite große Sieg im Nordderby in diesen Tagen. Denn zwei Wochen zuvor hat Werder den HSV schon im Halbfinale des DFB-Pokals geschlagen – im Elfmeterschießen. Und damit nicht genug. Zur Krönung bezwingen die Grün-Weißen drei Tage nach dem Einzug ins Uefa-Cup-Finale den HSV – ein drittes Mal innerhalb von weniger als drei Wochen – mit 2:0 in der Bundesliga.

Die Werder-Fans erinnern sich gerne an diese erfolgreichen Wochen vor fast 13 Jahren zurück. Ein Rückblick auf bessere Zeiten. Und auch die HSV-Anhänger sind mit ihren Gedanken gerne in dieser Vergangenheit – trotz der schmerzhaften Niederlagen gegen den Rivalen. Denn damals war vieles besser. Akteure von Weltklasse-Format, K.o.-Spiele im Europapokal, Spitzenmannschaft in der Bundesliga. Davon sind sowohl Bremen als auch der HSV heute weit entfernt.

Es geht um die Vormachtstellung

Und doch geht es am Sonntag, wenn sich beide Vereine wieder einmal gegenüber stehen, um sehr viel. Es geht um den Derbysieg, die Vormachtstellung im Norden der Republik. Und noch viel wichtiger: Es geht um drei Punkte im Aufstiegskampf. Beide Vereine wollen dahin zurück, wo sie ihrem eigenen Selbstverständnis nach hingehören: in die Bundesliga.

Nur einen Punkt trennen den Tabellenersten (42 Punkte) und -zweiten (41) aktuell. Mit einem Sieg im „wichtigsten Spiel des Jahres“, wie Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz es nennt, bleiben oder werden beide Clubs Tabellenführer. Der Verlierer hingegen könnte ein paar Plätze in der Tabelle einbüßen und im Aufstiegsrennen ins Hintertreffen gelangen. Denn sowohl Darmstadt (41), St. Pauli (41) als auch Schalke (40) befinden sich in Lauerstellung. Zählt man Heidenheim (38) und Nürnberg (36) hinzu, so haben noch sieben Mannschaften gute Chancen in Sachen Aufstieg.

Hinspiel ging an den HSV

Drei Punkte wären am Sonntag also Gold wert. Das Hinspiel in dieser Saison entschieden die Hamburger mit 2:0 für sich – unter anderen Voraussetzungen. Werder hat jetzt seit November kein Spiel mehr verloren, der HSV seit Anfang Dezember.

Während die Bremer laut transfermarkt.de den wertvollsten Kader haben, besitzt der HSV mit nur 21 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Es treffen also zwei formstarke Teams aufeinander. Nach den neuesten Corona-Lockerungen sind außerdem wieder 25 000 Zuschauer zugelassen. Beste Voraussetzungen für das Spitzenspiel und Nordderby.

Toprak erstmals dabei

Zum ersten Mal bei diesem Klassiker dabei sein wird Werder-Kapitän Ömer Toprak. Im Hinspiel hatte der 32-Jährige verletzungsbedingt gefehlt, der Bedeutung ist er sich aber mehr als bewusst. „Hier geht es um einiges“, sagt der Abwehrchef, der in diesen Tagen immer wieder auf das Duell angesprochen wird.

Motiviert ist auch der FC St. Pauli, die dritte Zweitliga-Macht aus dem Norden. Lange Zeit schoben sich die Braun-Weißen an, die Nummer eins in Hamburg zu werden. Einen Großteil der Hinrunde grüßten die Kiezkicker von der Tabellenspitze, sie gewannen das Hinspiel-Derby gegen den HSV. Doch zuletzt lief es nicht gut bei ihnen. Nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Partien, darunter eine schmerzhafte Niederlage im Rückspiel gegen den HSV (1:2) stehen zu Buche. Am Sonntag ist ein Sieg gegen Abstiegskandidat Ingolstadt Pflicht. Um dranzubleiben – im Kampf um den Aufstieg und die Krone im Norden.