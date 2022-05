De Jong siegt, Benneker Sechster

Rund 5000 Motorsportfreunde strömten am Himmelfahrtstag zum Westfalenring, um nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder ein Grasbahnrennen auf dem 1000-Meter-Oval zu erleben und wieder mit Gleichgesinnten den Vatertag genießen zu können. Die Stimmung auf den Rängen war ebenso prächtig wie das Wetter und die spannenden 24 Rennen der 81. Auflage dieses Renntages, die alle unfallfrei verliefen.

Der Sieg in der Internationalen 500-Kubik-Soloklasse ging nach packendem Verlauf an den Niederländer Jannick de Jong, der vor Stephan Katt (MSC Schwarme) und Mika Meijer aus den Niederlanden gewann. Der Lüdinghauser Jens Benneker landete auf dem sechsten Rang, nachdem er sich durch einen dritten Platz im B-Endlauf für das A-Finale qualifiziert hatte. Die Gespannklasse gewannen Markus Venus/Markus Heiß vom RSC Pfarrkirchen. In der nationalen B-Lizenz-Solo-Kategorie siegte Sem Ensing vom AC Vechta, in der Enduroklasse Andre Plogmann aus Sassenberg vor dem Lüdinghauser Daniel Wewers (ausführlicher Bericht und viele Bilder folgen).