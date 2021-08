„Der Sprung ist groß!“ – Aufsteiger Westfalia Kinderhaus als Außenseiter

Die Handballer von Westfalia Kinderhaus wagen in dieser Saison das Abenteuer namens Verbandsliga. Für Trainer-Neuling Michael Dreskornfeld eine echte Herausforderung – mit ganz anderen monetären Voraussetzungen als so mancher Konkurrent.

Von außen eingreifen, das konnte Michael Dreskornfeld schon als Co-Trainer der Westfalia. Ab dem 11. September rückt er in die Cheftrainerposition und führt Münsters ranghöchste Mannschaft in die Herausforderung namens Verbandsliga.

In der Vorbereitung reiht sich Testspiel an Testspiel. Die realitätsnahen Übungen sind Michael Dreskornfeld (33) die liebsten. Der neuerdings als Trainer für die Handballer von Westfalia Kinderhaus verantwortliche langjährige Stammspieler startet seine Premieren-Saison als vormaliger Co-Trainer direkt in der Verbandsliga, in die zu rücken dem Team vergönnt war. Eine echte Herausforderung, die das Kollektiv als ranghöchste Mannschaft Münsters komplett akzeptiert.