Der elitäre Club der „SCP-Meistermacher“

So wirklich häufig wurden die Preußen nicht Meister in ihrer Vereinshistorie. An den letzten Titel unter Trainer Marc Fascher und den damit verbundenen Aufsteig 2011 können sich viele wohl noch erinnern. Doch wer sind die restlichen „SCP-Meistermacher“?

Häufig wurde der SC Preußen Münster nicht gerade Meister in seiner Spielklasse seit der Gründung am 30. April 1906. In der Frühphase des Clubs gewann der SCP drei Titel in der sogenannten A-Klasse und wurde zudem Westfalenmeister. Das war 1914, 1920 und 1923.

Und bislang gibt es nur fünf Trainer im elitären Kreis der „SCP-Meistermacher“, Coaches, die den SCP nachdem 2. Weltkrieg zu einem Titelgewinn führten. Fünf Trainer in 76 Spielzeiten seit 1945.

Multhaup macht den Anfang

1948: Den Anfang machte der Sohn eine Fischladen-Besitzers. Willy Multhaup wurde „Fischken“ genannt, den ersten dicken Fang hatte er 1948 mit den Preußen an der Angel, als er zunächst die Meisterschaft in der Landesliga Gruppe 2 holte. Im Anschluss setzte sich der SCP in fünf (!) Aufstiegsspielen gegen SuS Recklinghausen durch und stieg in die Oberliga West auf. Multhaup war geboren in Essen, trainierte auch RWE, führte dann aber Werder Bremen (1965) zur Deutschen Meisterschaft, Borussia Dortmund (1966) zum Europapokalsieg und erfand in den 60er Jahren den Libero als Abwehrchef. Ein Trainer-Visionär also beim SCP: Er starb 1982 in seiner Heimatstadt Essen.

Stieg 1948 mit dem SCP in die Oberliga West auf: Willi Multhaup, der mit Dortmund auch Europapokalsieger wurde Foto: Imago/Ferdi Hartung

1988 und 1989: Erst 1988 feierte der SCP wieder mal einen Meisterschaft, in der Oberliga Westfalen mit Helmut Horsch. Aber erst bei der dramatischen Titelverteidigung ging es 1989 anschließend hoch in die 2. Bundesliga.

1992 und 1993: Meisterschafts-Doppelpack für Werner Moors und den SCP, beide Male ging es in die Aufstiegsrunde, der Sprung nach oben gelang nicht. 1993 stand dabei RW Essen im Weg.

Werner Moors holte mit den Preußen 1992 den Titel. Foto: Jürgen Peperhowe

2008: In der Oberliga soll Trainer Roger Schmidt die Regionalliga-Qualifikation schaffen, dafür muss man unter die Top 4. Schmidt sorgt für den Titelgewinn.

2011: Marc Fascher führt den SCP durch die Regionalliga, am Ende feuert der SCP neun Siege in Serie raus und steigt in die 3. Liga auf.

Multhaup, Horsch, Moors, Schmidt und Fascher haben das gepackt, was Sascha Hildmann plant. Der 50 Jahre alte Fußballlehrerwürde nur zu gerne Aufnahmen in den Zirkel erhalten.