Der zweitplatzierte USC Münster gastiert beim Tabellenführer MTV Stuttgart

Spitzenspiel – so bewirbt Allianz MTV Stuttgart sein Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen den USC Münster. Es ist eine schöne Momentaufnahme, die sich die Unabhängigen mit zwei Siegen als Zweiter erspielt und verdient haben – und die noch länger anhalten soll. Denn auch in der Scharrena will die Mannschaft von Trainerin Lisa Thomsen mutig und entschlossen auftreten und den Favoriten mehr als nur ärgern. „Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Wir hatten eine sehr, sehr gute Trainingswoche und sind voller Vorfreude“, sagt die 36-Jährige.

Die Erfolge in Straubing und gegen Neuwied haben das münsterische Selbstvertrauen wachsen lassen, der Einstieg ist gelungen. „Wir sind auf einem guten Weg und entwickeln uns“, sagt Thomsen. Aber reicht das schon, um dem Meisterschaftskandidaten ein Bein zu stellen. Nicht unmöglich sei dies, meint die Trainerin, fügt aber an: „Dafür müssen wir an unser Limit gehen. Genauigkeit, Riskio, das muss alles passen. Wir versuchen mit unserer Stärke Stuttgarts vermeintliche Schwächen anzugreifen.“ Dass es diese gibt, hatte am ersten Spieltag SW Erfurt angedeutet, gestaltete beim 0:3 die ersten beiden Sätze (25:23, 26:28) äußerst knapp.

Ein Schlüssel im USC-Spiel wird der Aufschlag sein, mit mehr Risiko und Aggressivität sollen die Thomsen-Schützlinge von der Linie aus für Druck sorgen. Auch wenn Stuttgart um die ehemalige USC-Blockerin Juliet Lohuis und Top-Star Krystal Rivers souverän und völlig ungefährdet bei den Roten Raben Vilsbiburg gewann, war die Annahme nicht frei von Wacklern. Ein Hebel, an dem Münster ansetzen will, ansetzen muss. „Wenn wir es mit dem Aufschlag schaffen, das erste Tempo rauszunehmen, hilft uns das natürlich“, sagt Thomsen, die mit ihrer Mannschaft unter der Woche an der eigenen Annahme gearbeitet hat. „In diesem Element müssen wir es besser machen als gegen Neuwied, da hat es nicht so gepasst. Neuwied hatte uns zwischendurch, hat uns aber durch einfache Fehler wieder aus der Zwickmühle gelassen. Das wird Stuttgart nicht tun.“

Personell sind die Vorzeichen bestens, erstmals ist der komplette Kader dabei. Also auch Zuspielerin Katerina Valkova, die ihre Knieprobleme soweit auskuriert hat und zu Kurzeinsätzen kommen könnte. Der USC ist bereit für das erste Spitzenspiel dieser noch jungen Saison.