Derby-Packung statt geglückte Revanche für HLZ-Sieben

Außer Spesen nichts gewesen. So oder so ähnlich erging es dem HLZ Ahlener SG im Nachbarschaftsderby. Denn beim 22:30 als Gast des ASV Hamm-Westfalen II mussten die Gäste eine empfindliche Packung einstecken. Von der erhofften Revanche für das Hinspiel waren sie jedenfalls weit entfernt.

Gestoppt: So wie David Wiencek (l.) erging es beim 22:30 in Hamm dem gesamten HLZ-Team. Zudem war das Ahlener Spiel viel zu fehlerbehaftet.

Die Drittliga-Handballer des HLZ Ahlener SG waren trotz personeller Probleme mit breiter Brust zum Nachbarn ASV Hamm-Westfalen II gefahren. Doch mit der gezeigten Leistung kam die Mannschaft von Trainer Frederik Neuhaus für einen Punktgewinn im Nachbarschaftsderby nie in Frage, so dass die derbe 22:30 (8:14)-Niederlage auch in der Höhe völlig in Ordnung ging.