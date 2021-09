Die deutschen Springreiter greifen bei der Europameisterschaft in Riesenbeck nach einer Medaille. Hinter der Schweiz liegt die Auswahl von Trainer Otto Becker aussichtsreich auf Rang zwei. Am Freitag fällt die Entscheidung.

Aus der Rolle des Jägers gehen am Freitag die deutschen Springreiter auf die Jagd nach dem EM-Titel. Die Equipe von Bundestrainer Otto Becker verteidigte in Riesenbeck Platz zwei aus dem Zeitspringen und liegt nach zwei von drei Prüfungen weiter zwischen Schweden und der Schweiz. Mit einem Unterschied: Die Eidgenossen haben die Führung (5,47 Punkte) übernommen, die Skandinavier sind mit 11,59 Zählern und einem Rückstand von 3,82 Punkten auf Deutschland Dritter. Belgien als Vierter hat mit 17,34 Punkten schon einen gehörigen Rückstand auf die Edelmetall-Plätze.

Viel hatte nicht gefehlt, und die Becker-Truppe wäre als Spitzenreiter in den Schlusstag der Teamentscheidung gegangen. David Will, der am Donnerstag das Zeitspringen gewonnen hatte, war mit C Vier erneut richtig gut unterwegs, hatte in dem fairen, aber anspruchsvollen Parcours bis zum 13. Hindernis alle Aufgaben gemeistert. Doch ausgangs der zweifachen Kombination, direkt vor dem Schlusssprung, fiel die Stange – vier Strafpunkte gab es für den 33-Jährigen und Deutschland. „Ärgerlich. Ich bin gut reingekommen in die Kombination, das war ein leichter Fehler“, sagte Will, dem Becker aber keinen Vorwurf machte. „Man darf nicht vergessen, dass es für David sein erstes Championat ist. Als Schlussreiter macht er es mit Bravour. Insgesamt bin ich bisher sehr zufrieden, es zählt nicht nur das Resultat, sondern auch wie die Pferde springen.“

Thieme und Chakaria fehlerfrei

Und die sprangen nahezu durch die Bank gut. Chakaria etwa, die Stute von André Thieme, blieb fehlerfrei, hatte nur an der besagten Zweifachen einen Wackler. „Das ist eine Championship-Kombination, an der wir Fehler sehen werden“, hatte vor der Prüfung Philipp Weishaupt (Deutscher Meister 2020) vorhergesagt – und hatte bei vielen Abwürfen dort Recht behalten. Thieme aber kam heile durch, lautstark unterstützt von der Alt-Herren-Mannschaft des Lübzer SV, für die der 46-Jährige zumindest im Training die Schuhe schnürt und als Spielmacher die Fäden zieht. „Hier bei einem so großen Event eine Nullrunde zu reiten, ist extrem befriedigend“, so Startreiter Thieme, der „von einer Medaille träumt“.

Die ist greifbar, weil auch Christian Kukuk im Sattel von Mumbai eine „sensationelle Runde“ (Becker) auf den schmucken Rasenplatz zauberte. „Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es eine total sichere Runde ist. Er hat viel auf mich gehört und hat mich reiten lassen. Wenn die Abstimmung so funktioniert, haben wir immer unsere besten Runden gedreht“, lobte der Lokalmatador den neunjährigen Hengst, mit dem er als Zweiter auch in Einzelwertung vorne dabei. „Das hat man im Hinterkopf und wäre das Sahnehäubchen. Aber Vorrang hat die Mannschaft.“

Pechvogel Marcus Ehning

Auch für Marcus Ehning, der am Donnerstag der Pechvogel war. Am dritten Hindernis, einer Tripplebarre, setzte sein Stargold zu früh zum Sprung an, um „dann noch einen kleinen Zwischensprung einzubauen. Zum Glück, ich hatte mich schon am Boden gesehen“, sagte der Routinier, der danach ohne Abwurf blieb, allerdings einen weiteren Strafpunkt wegen Zeitüberschreitung kassierte. Es war das Streichergebnis der deutschen Equipe, die am Freitag die Medaille nach Hause reiten will.