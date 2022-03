Krevert und sein bestätigtes Team vor neuen Herausforderungen

Der Kreis 24 des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen (FLVW) setzt weiter auf seinen Vorsitzenden Norbert Krevert und dessen Team drumherum. Bein Kreistag am Donnerstagabend wurde entschieden, Krevert geht in drei weitere Jahre - ohne genau zu wissen, was auf ihn zukommt.

1100 Tage steht er seit Amtsantritt inzwischen in der Verantwortung, das hatte Norbert Krevert schnell ausgerechnet. Der fünfte Vorsitzende des Fußballkreises Münster wird mit seiner unveränderten und unverdrossen motivierten Mannschaft nach erfolgter Wiederwahl beim Kreistag drei neue Jahre draufpacken. Ohne genau zu wissen, was ihn und seine Riege erwartet.

In der Vip-Tribüne des Preußenstadions standen vor etlichen Ehrengästen die 84 Stimmberechtigten aus den 98 Vereinen, die 40 000 Mitglieder auf Trab halten, geschlossen hinter Krevert und dessen Crew. Bürgermeister Klaus Rosenau schenkte dem 51-Jährigen eine Kapitänsbinde in den Farben der Ukraine – und er war nicht der Einzige, der den Bezug zur aktuellen Krisenlage herstellte. Denn die schlägt durch auf die Basis und stellt die Vereine wieder einmal vor neue Herausforderungen. Kaum dass sie gelernt haben, Corona und die Auswirkungen auf ihren Bereich einigermaßen zu händeln. Rosenau sagte mit Blick auf den Dachverband: „Vom Kreis 24 kann sich der DFB eine Scheibe abschneiden.“

Pandemie sorgt weiter für Herausforderungen

Konkret und noch immer zu schaffen macht Krevert die Pandemie. „Vor zwei Jahren änderte sich alles“, sagte er in seiner Bilanz. „Aus negativ wurde positiv, aus positiv wurde negativ.“ Kreis und Vereine hätten vollkommen neue Aufgaben schultern müssen, als „nur“ den Spielbetrieb zu organisieren. „Die Vereine haben ihre soziale Kompetenz deutlich gezeigt“, dankte er gerne und ehrlich. In der Hoffnung, die Pandemie irgendwann überstanden zu haben, geht Krevert Themen an, „die vielleicht unbequem sind, denen wir uns aber widmen müssen. Alle Vereine sind so vielseitig, dass jeder und jede nach seinen und ihren Bedürfnissen wie Ansprüchen bei uns ein Zuhause finden kann.“

Krevert hat Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ihm auf vielen Feldern zur Seite stehen. „Wir haben eine gute Mischung gefunden und begegnen uns auf Augenhöhe. Ich trage zwar am Ende die Verantwortung, aber ich bin nicht so der Chef hier. Wir schätzen einander“, sagte er. „Die erste Phase im Amt habe ich jetzt überstanden. Das ist immer wichtig.“ Er fühlt sich „auch von den Vereinen“ absolut akzeptiert und unterstützt.

Wie Irmi Venschott zuvor beim Kreisjugendtag wurde BSV Ostbeverns Manuela Imholt mit der FLVW-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Die Vize-Vorsitzende des Fußball-Ausschusses ist die erste Frau im Kreis, die eine Männerstaffel leitet.