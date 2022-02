Die Serie hält – leider!

Und wieder sind es nur Sekunden, die den Ahlener Drittliga-Handballern den Sieg kosten. Denn auch gegen das Team Handball Lippe II kam die Mannschaft von Frederik Neuhaus nicht über ein Remis hinaus – mal wieder. Schließlich war es bereits das dritte Unentschieden in Folge. Der Trainer konnte dem Ergebnis dennoch etwas Positives abgewinnen.

Kapitän Ferdi Hümmecke zeigte am Kreis eine starke Leistung. Er war ein steter Unruheherd in der Gästedeckung.

Die Serie der Unentschieden hält bei den Drittliga-Handballern des HLZ Ahlener SG an. Nach den beiden Punkteteilungen in Aurich und Cloppenburg kam die Mannschaft von Trainer Freddy Neuhaus auch gegen das Team Handball Lippe II – die Reserve des Erstligisten TBV Lemgo – nicht über ein 30:30 (16:15) hinaus. Irgendwie ist den Ahlenern das Siegergen abhanden gekommen. Dabei sah die HLZ-Sieben 88 Sekunden vor dem Abpfiff schon wie der sichere Sieger aus. Da führten die Gastgeber in der Friedrich-Ebert-Halle mit 30:28.