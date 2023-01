„Dieser Abend bedeutet mir sehr, sehr viel“ – USC trotz Niederlage gegen Potsdam happy

Als das Spiel aus und auch das übliche Zeremoniell danach erledigt war, schnappte sich Maria Schlegel das Mikrofon. Das ist unüblich, war der als Volleyballerin nun wirklich gestandenen spanischen Nationalspielerin aber offenbar ein drängendes Bedürfnis. Vor dieser wunderbaren Kulisse spielen zu dürfen, sei ihr Ehre und große Freude gewesen, sagte die 29-Jährige. Die Fans teilten die Gefühle und gaben donnernden Applaus als Dankeschön für die beste Saisonleistung des USC zurück.

Zwei Fragen an Mia Kirchhoff Foto: Mia Kirchhoff, Außenangreiferin des USC, sprach nach dem 2:3 gegen Potsdam über die Unterstützung der Zuschauer.



Mal Hand aufs Herz: Hätten Sie gedacht, es Potsdam so schwer machen zu können?

Kirchhoff: Ja, schon. Wir haben in der Woche gut trainiert und hatten viel Selbstbewusstsein. Das hat sich auch beim Einspielen gezeigt: Die Stimmung im Team war richtig gut. Ich hatte von Beginn an das Gefühl, dass für uns viel möglich ist.



Die Halle war voll und sehr laut. Was hat die Atmosphäre mit Ihnen gemacht? Mit 18 sind Sie die jüngste Spielerin im Team ... Kirchhoff: Stimmt, aber ich bin ja trotzdem schon einige Zeit dabei. Aber das heute war wirklich etwas sehr Besonderes. Druck habe ich zu keiner Zeit gespürt, sondern einfach alles aufgesaugt. Die Zuschauer haben uns während des gesamten Spiels gepusht, das war großartig. Gegen Neuwied sollen alle wiederkommen. Das kann gern öfter so sein. ...

Tatsächlich spielte der Bundesligist beim 2:3 (29:27, 12:25, 25:21, 15:25, 8:15) gegen Supercup-Gewinner und Pokal-Finalist SC Potsdam längere Strecken am Rande der ihm gegebenen Möglichkeiten. Der hohe Favorit musste sich mächtig strecken, um nicht mehr als einen Punkt zu verlieren. Es war das Beste des USC seit langer Zeit. Schön, dass 1856 Fans – zugegeben, viele mit Freikarten ausgestattet – die Tribünen prächtig füllten und der emotionalen und für Volleyball werbenden Begegnung einen würdigen Rahmen gaben. „Dieser Abend bedeutet mir sehr, sehr viel“, sagte Münsters Trainerin Lisa Thomsen nach dem 120-minütigen Schlagabtausch mit leuchtenden Augen. Sie sei dankbar für die „tolle Kulisse“ und „glücklich“ mit dem Spiel ihrer Mannschaft. „Dass es uns als zweiter Mannschaft nach Schwerin gelungen ist, Potsdam etwas abzuringen, macht mich sehr stolz.

Nur Scholten ist unzufrieden

Nur eine schüttete kurz nach Spielende etwas Wasser in den Wein. „Wir haben verloren, deshalb kann ich nicht zufrieden sein“, konstatierte Iris Scholten, wieder einmal Münsters Beste. Vielleicht sagte sie es im Moment der ersten Enttäuschung. Vielleicht fühlte es sich auch für sie am Morgen danach schon besser an – mit Abstand zu den Dingen. Denn wirklich grämen musste sich niemand in Reihender Unabhängigen. Manchmal im Sport dürfen sich schließlich auch Verlierer ein bisschen als Gewinner fühlen.

Gänzlich nüchtern betrachtet, verlor Münster erstmals in dieser Saison ein Heimspiel. Doch in der Betrachtung des großen Ganzen geht es auch um das Wie und die Qualität des Gegners. Potsdam war der erste Liga-Riese, der sich am Berg Fidel vorstellte. Dass der USC ihn nachhaltig forderte und SCP-Trainer Guillermo Hernandez nur in kurzen Phasen Ruhepuls hatte, war so nicht zu erwarten. Münster hat sich am Samstag sehr groß gemacht und eindrucksvoll demonstriert, dass es auch Branchenriesen nachhaltig ärgern kann.

„ »Dieses Spiel wird uns weiteren Auftrieb geben.« “ Lisa Thomsen

Grundstein waren eine starke Teamleistung, viel Mut, großer Wille und der Glaube an das eigene Vermögen auch auf schwierigen Strecken. Bemerkenswert, wie die Mannschaft nach dem 12:25-Bruch im zweiten Satz zurückkam. Bemerkenswert auch, dass der USC mehr Blockpunkte errang als der in diesem Element doch so starke Kontrahent (14:11). Allein die überzeugende Daniela Öhman wies Potsdam viermal zurück. Überragende Angreiferin war Scholten (23 Zähler), auch Öhman und Schlegel (beide 14) punkteten zweistellig. „Dieses Spiel wird uns weiteren Auftrieb geben“, sagte Thomsen. Nächsten Samstag kommt Schlusslicht Neuwied an den Berg Fidel.