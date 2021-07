Dreßen und Meiser von BW Aasee gewinnen Bronze im Sand

Clara Dreßen und Antonia Meiser von BW Aaase holten als 14-Jährige bei den Deutschen U-16-Meisterschaften in Sachsen-Anhalt Bronze. Das Duo wechselt in Kürze zum Bundesstützpunkt in Münster.

Bei den Deutschen Meisterschaften der U 16 überzeugten Clara Dreßen und Antonia Meiser von BW Aasee als Dritte im 32 Teams starken Feld. In Barby/Sachsen-Anhalt trotzten die 14-Jährigen nach nur zwei gemeinsamen Auftritten im Sand den oft widrigen Witterungsverhältnissen am ersten Wettkampftag. Nach drei Siegen in drei Gruppenspielen folgten Erfolge im Achtel-und Viertelfinale. Im Halbfinale waren Mia Feldhaus/Sophie Neuß (RC Borken-Hoxfeld/TPSV Aachen) zu stark und siegten 2:0. Im Spiel um Platz drei aber überzeugte das Duo, das künftig am Bundesstützpunkt Münster spielt, gegen Mirella Rederer/Hanna Weinmann (MTV Stuttgart) auch dank druckvoller Aufschläge wieder und siegte mit 2:1 (15:11; 16:18; 15:7). Bereits im Gruppenspiel waren Dreßen/Meiser den beiden Baden-Württembergerinnen überlegen.